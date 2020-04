S kontrol frikom najbolje znaju Škorpioni, Jarci i Vodenjaci...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: NAJVEĆI POZITIVCI ZODIJAKA: ONI SU NASMIJANA I KADA IM JE NAJTEŽE

Svi u životu imamo ljude koji moraju imati osjećaj kontrole nad svime, to je vrsta koja ima potrebu dominirati u svakom razgovoru i s njima se vrlo teško nositi. Upućuju vas da radite stvari koje ne želite, a sve zato što tako kontroliraju.

Svaka osoba mora imati svoju autonomiju i ne bi trebala biti manipulirana da radi nešto što ne želi, a s druge stane interakcija s kontrol frikovima često ispada kao prava borba.

Svaki horoskopski znak u astrologiji ima svoj jedinstveni način suočavanja s njima, a dok neki koriste sukobe i pokušavaju im oduzeti moć, drugi se samo predaju jer im je prenaporno te postaju njihovi 'otirači'.

Ovan

Kad se suoče s kontrol frikom, trude se zadržati hladnu glavu i ne reći ništa zbog čega će kasnije požaliti. Oni znaju birati svoje bitke i ne sukobljavati se svaki put kad ih netko iznervira, jer bi to bilo svakodnevno.



Ipak, neće im baš ni popuštati, više se strateški nositi s njima i smišljati plan kako ih udaljiti iz svog života.

Bik

Granice i ograničenja vrlo su važna za Bika, koji znaju da će ih, ukoliko ne postave jasne granice, kontrol frikovi gaziti.

Ako do toga dođe, spremni su eksplodirati. Zbog toga će iz predostrožnosti biti savršeni jasni do koje granice netko može s njima ići, bilo da je član obitelj ili kolega.

Blizanci

Budući da su Blizanci sjajni komunikatori, njihova prva linija obrane je razgovor s kontrol frikom, gdje mogu izraziti ono što ih muči. Ponekad će ih druga strana poslušati, no drugi put baš i neće. Blizanci će na to nekad zažmiriti, no kada im se nakupi - sasut će im sve u lice. Do sljedećeg sukoba.

Foto: Dreamstime

Rak

Mogu biti izrazito osjetljivi i sebe kriviti što se kontrol frik ponaša na način na koji to čini. Važno je da Rak podsjeti sebe da nisu uzrokovali ponašanje niti su ga ohrabrivali interakcijom.

Rak nije odgovoran za tuđe probleme, a sve što može učiniti je suosjećati i ne dopustiti da zbog toga sami osjećaju manju vrijednost, jer bi lako mogli postati pijun kontrol frika.

Lav

Oni su jedan od najdominantnijih znakova horoskopa i mrze osjećaj da ih netko drugi kontrolira. S njima će pokušati razgovarati, a ako to ne uspije, otvoreno će se boriti za prevlast.

Tada će pokazati kontrol friku da oni mogu biti još gori od njega i najčešće ga navesti da odustane.

Djevica

Djevici nije potrebno mnogo da prepozna kontrol frika, najčešće jer sama ima slične probleme. No, umjesto da se otvoreno suprotstavljaju, oni će pokušati ograničiti njihovu interakciju.

Djevica zna da je njihov put jedini put, a ne postoji ništa što bi kontrol frika navelo da promijeni svoje mišljenje. Umjesto toga, čekat će da pogriješe u koracima i potom napasti.

Vaga

Oni se bore s kontrol frikovima na sličan način kao i sa svim drugim stvarima u životu - pokušat će vidjeti stvari iz njihove perspektive, biti empatični i pokušati se slagati s njima najbolje što mogu. Ponekad će ih Vaga čak cijeniti zbog posvećenosti detaljima i upornosti te im popuštati - osobito kad je riječ o stvarima za koje ne mare puno i ne zahtijevaju prevelik angažman.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka odbijaju biti nečije budale i dok kontrol frik može misliti da upravlja njima, istina je vjerojatno suprotna.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Ovaj horoskopski znak je ambiciozan i ne preže ni pred čim, a takva vrsta sukoba u njima rađa iznimnu energiju za borbu te naslađivanje nad pobjedom. Do trenutka kad kontrol frik shvati što se događa, oni su već postigli što žele.

Strijelac

Oni su svestrani i znaju kako se slagati s različitim vrstama ljudi. Dovoljno su svjesni da znaju da je najbolje ne mijenjati ljude, već im ranije dati do znanja što im je OK; a što nije. Pokušat će naći zajedničku točku s kontrol frikovima i natjerati ih da se opuste, što može imati odličan učinak na njih.

Jarac

Pripadnici ovog znaka preziru da netko nad njima pokušava uspostaviti dominaciju, osobito na poslu. Ako je njihov nadređeni kontrol frik, diplomatski će se potruditi da se slažu i neće se uznemiravati ako ipak dođe do borbe za dominaciju.

Da bi izbalansirali ponašanje kontrol frikova, Jarčevi će raditi na vlastitom samopouzdanju i sposobnostima te pričekati pad kontrol frika, kako bi oni mogli preuzeti njihovo mjesto.

Vodenjak

Vodenjaci su previše neovisni da bi im bilo ugodno s nekim tko ih pokušava kontrolirati. Ako se u njihovim životima dogodi kontrol frik, Vodenjak se najvjerojatnije odvaja i uklanja fizički i emocionalno od njih.

Foto: Dreamstime Ne skrivaju se od konfrontacije i pametni su, pa ako kontrol frik ipak napadne, požalit će.

Ribe

Ribe se slažu s kontrol frikovima jer vole imati nekog da ih vodi i pomaže im u planiranju koraka koje trebaju poduzeti. Budući da su Ribe izrazito empatične, mogu pogledati dominantnu osobu i pokušati otkriti zašto oni rade ono što rade, a zatim im pomoći da se malo oslobode. Ako kontrol frik kontrolira izvan razloga, Ribe će ih jednostavno blokirati i pobjeći u svoj svijet mašte.

