Danas će kravatom biti ukrašeni mnogi spomenici u Zagrebu. Ovaj modni dodatak vezat će na spomeniku bana Jelačića, spomeniku Kralju Tomislavu, spomeniku prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu i drugima
S kravatom smo 2003. postavili Guinnessov rekord, a evo kako će danas ukrasiti Zagreb
Povodom obilježavanja Dana kravate u Hrvatskoj održat će se vezanje kravate na spomeniku bana Jelačića i na drugim spomenicima povijesnim osobama u Zagrebu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kravatu će još vezati i na spomeniku Kralju Tomislavu, spomeniku prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu, spomeniku Povijest Hrvata pred zgradom Sveučilišta, te spomenicima na nekolicini glavnih trgova u gradu Zagrebu.
Kravata za Guinnessa
Na današnji dan 2003. oko pulske arene svezana je najveća kravata na svijetu. Uz bogat umjetnički i zabavni spektakl završena je realizacija umjetničke instalacije "Kravata oko Arene" autora Marijana Bušića, ravnatelja Udruge Academia Cravatica.
Ovom instalacijom Hrvatska, domovina kravate, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda. Kravata je bila žarko crvene boje, teška 800 kilograma, široka 8 metara, a u svom najširem dijelu 26 metara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+