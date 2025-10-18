S kravatom smo 2003. postavili Guinnessov rekord, a evo kako će danas ukrasiti Zagreb

Povodom obilježavanja Dana kravate u Hrvatskoj održat će se vezanje kravate na spomeniku bana Jelačića i na drugim spomenicima povijesnim osobama u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Svečana smjena Kravat pukovnije: Ovako je u Zagrebu obilježen Dan kravate | Video: 24sata/Video

Kravatu će još vezati i na spomeniku Kralju Tomislavu, spomeniku prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu, spomeniku Povijest Hrvata pred zgradom Sveučilišta, te spomenicima na nekolicini glavnih trgova u gradu Zagrebu.

Kravata za Guinnessa

ARHIVA - 2003. Oko Arene svezana najve?a kravata na svijetu ?ime je obilježen me?unarodni Dan kravate | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Na današnji dan 2003. oko pulske arene svezana je najveća kravata na svijetu. Uz bogat umjetnički i zabavni spektakl završena je realizacija umjetničke instalacije "Kravata oko Arene" autora Marijana Bušića, ravnatelja Udruge Academia Cravatica.

ARHIVA - 2003. Oko Arene svezana najve?a kravata na svijetu ?ime je obilježen me?unarodni Dan kravate | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ovom instalacijom Hrvatska, domovina kravate, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda. Kravata je bila žarko crvene boje, teška 800 kilograma, široka 8 metara, a u svom najširem dijelu 26 metara.