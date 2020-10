Answer in the comments ##lifehack ##fyp ##teachersoftiktok

<p>Video s TikToka koji je vrlo brzo postao viralan pokazuje korisnicima kako da ne dođe do nepotrebnog 'malog' nereda u kuhinji. Iako je trik vrlo jednostavan, videozapis iz dana u dan skuplja sve više pregleda, a do sada ga je pogledalo preko 2 milijuna korisnika.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Znate onaj trenutak kada ste izmiksali jaja u zdjelu i izlili ih iz te zdjele u tavu na štednjaku. Da, nakon toga tekućina koja je ostala u zdjeli većinom bi se krenula prelijevati preko vanjske strane zdjele. </p><p>No, korisnik TikToka<strong> Andrew Gatt</strong> otkrio je vrlo jednostavan trik s kojim više višak tekućine se neće prelijevati preko vanjskog dijela zdjele.</p><p>'Ako ulijem ovo jaje u ovu tavu i vratim zdjelu natrag, odložim na pult, ostatak će kapnuti sa strane', govori Andrew u videu.</p><p>Umjesto toga, Andrew nakon što je izlio jaja iz zdjele, okreće zdjelu za 360 i tada se sva tekućina vratila natrag u zdjelu i kako on kaže, više se neće izlijevati sa strane. </p><p>'Kada preokrenem zdjelu kap po kap će se vratiti u zdjelu. Onda ju mogu odložiti na pult i neću imati dodatni nered za očistiti', nastavlja Andrew.</p><p>Ispada da Andrew i nije toliko 'blesav' što je podijelio ovaj trik jer su korisnici TikToka oduševljeni što im je otkrio ovo, piše <a href="https://www.buzzfeed.com/stephenlaconte/viral-tiktok-hack-avoid-mess-cooking-eggs?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbofficialgoodful&ref=bffbofficialgoodful&" target="_blank">BuzzFeed.</a></p>