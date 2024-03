Za početak, ne bježim od razlike među spolovima. Muškarci vole usmjeravati svog unutarnjeg pećinskog čovjeka, bilo da to znači nositi torbu za izlete ili ložiti vatru u kućici za odmor. Ja razumijem što muškarci stvarno žele u vezi i kako mogu zadržati kontrolu, kaže Britanka Samantha Brick (53), producentica, autorica i novinarka. Ona tvrdi da nju niti jedan muškarac nikad nije ostavio, ona je bila ta koja ostavlja.

- S ponosom mogu reći da me nikada muškarac nije ostavio. I to unatoč dva braka, pet drugih ozbiljnih i bezbrojnih kraćih veza. Pitam se koliko žena može reći isto? Volim misliti kako to pokazuje da poznajem vlastiti um. I daleko bih radije da mlade žene čitaju o pionirkama poput mene nego o tim klišejima kakva je Bridget Jones - nastavila je.

- Da, naravno, slomljeno srce je univerzalno ljudsko iskustvo. Svakako sam znala za gubitak, gubitak voljenih ljubimaca i žalovanje zbog činjenice da neću postati majka. Te epizode rastanka bile su daleko značajnije od prekida. No, to ne znači da nisam ništa osjećala kad sam ostavljala dečke. Ali znala sam da za svaku stranu postoji nešto bolje u životu i obično sam bila u pravu. Koja je tajna toga da vas nikad ne odbace? Ne mislim da je to samo zbog mog izgleda, moje figure, moje opće ljupkosti i nepokolebljivog samopouzdanja. Vjerujem da ono što muškarci vjerojatno vide u meni je to što sam, jednostavno, dobar materijal za djevojku i ženu. Više su me puta nazivali 'cijelim paketom' - prisjetila se.

- Što se tiče mog umijeća, reći ću vam da put do muškarčevog srca ide kroz želudac, a ja sam dobra kuharica i briljantna domaćica. Također, razumijem da on želi da se moj svijet vrti oko njega. I sretna sam što na njega ostavljam takav dojam. U stvarnosti, naravno, nisam tako samozatajna. Očekujem da muškarac daje sve od sebe u svemu, od kućanskih poslova do financija - dodala je.

Osvrnula se i na važnost seksa

- Što se seksa tiče, uživam u njemu i uvijek sam ga rado poticala. Muškarci su jako ponosni ako vide svoju partnericu kako doživljava istinsko seksualno zadovoljstvo, a ja sam presretna što sam sigurna da to postižem. Nisam sigurna da mnoge Britanke to mogu reći. Imam i emocionalnu inteligenciju u velikim količinama. Slušam, stvarno ih slušam (kod muškaraca paziš na ono što ne govore između riječi), i obično (ali nježno) im nudim smjernice o svemu, od njihovih prijatelja do kolega s posla. Naravno, pravi je trik natjerati ih da misle da su sami došli do rješenja - ispričala je.

- Jedan prijatelj (platonski i muški, kako to već biva) jednom je komentirao da je razlog zašto sam toliko popularna kod muškaraca to što sam pomalo kameleon; prikazujući aspekte moje osobnosti koji će im se svidjeti. Rado sam primila kompliment jer sumnjam da je u pravu. Kao tinejdžerica 1980-ih, jake žene iz Dallasa, Dinastije i knjiga Jackie Collins naučile su me da budem snažna, samopouzdana žena koja zna što želi i kako to dobiti - dodala je.

Prisjetila se i prvih ljubavi

- Prvi put me pozvao van dječak iz mog razreda u školi u Birminghamu. Imali smo tad 16 godina i izlazili smo dvije godine. Zatim se počeo zauzimati oko 'naše budućnosti'. Kakva budućnost? Išla sam u šesti razred, a zatim na sveučilište u Londonu. Otvoreno sam mu rekla da smo gotovi, i nastavila ga odbijati. Počela sam se viđati sa zajedničkim prijateljem, što je, kad malo bolje razmislim, bilo možda pomalo grubo. Nije ni čudo što više nikada nismo razgovarali - ispričala je.

Nakon još jedne propale veze, upoznala je momka koji ju je zaintrigirao.

- Onaj koji me čekao samouvjeren, drzak i svjetski mudar postao je moj dečko sa sveučilišta. Čak smo zajedno živjeli u prilično lijepom stanu njegove bake u Chelseaju. Rekao mi je da me voli prilično rano i, nakon kratkog perioda razmišljanja, osjećaj je postao obostran. Kuhali bismo jedno drugome i izlazili zajedno, ali ta mi je rutina postala dosadna. Mjerilo za moju vezu bilo je 'Mogu li vidjeti sebe kako više nikada ne spavam ni s kim drugim?' A odgovor je bio čvrsto ne - rekla je i dodala kako je s tim momkom prekinula nakon tri godine veze i krenula dalje.

Bilo je tu još veza i sa svakim muškarcem je, kaže, prekinula ljubazno, nježno, s razumijevanjem...

- Tijekom svake od tih desetaka veza, naučila sam što muškarca stvarno pokreće. Koliko muškarci vole da ih se izaziva. Da, htjele mi to ili ne, duboko u sebi žele nekoga tko zna kuhati, slaže se s njihovom mamom, gleda nogomet, potiče na seks i općenito pazi na njih. I dok se takav stav možda protivi popularnom načinu razmišljanja, meni je to u redu - rekla je.

- Muškarci su snažni, muškarci su vrlo dobri u oporavku, muškarci ne gledaju na prekide kao na trenutak 'prije i poslije' koji definira njihov život kao neke od nas žena - zaključila je, a prenosi Daily Mail.