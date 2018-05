S Vagom se prekida bez kritika dok Djevica ne želi da je lažete

Ovan

Svakako birajte prekinuti s ovim znakom na nekom vrlo privatnom mjestu. Budite nježni i ljubazni dok mu to govorite. Radi se o vrlo ponosnom znaku jakih emocija. Iako Ovnovi ne vole odbijanje, lakše će to prihvatiti daleko od ušiju drugih ljudi, jer je javno poniženje za njih nešto strašno.

Osim toga, ako postoji mogućnost da to riješite dostojanstveno, zašto ne. Ipak, nemojte se začuditi ako vam pripadnik ovog znaka kaže nešto nerazumno, ako vas ignorira i uvrijeđeno ode.

Bik

Pripadnik ovog znaka je racionalan i praktičan, posebno kada se radi o osjećajima. Kada odlučite prekinuti s Bikom, budite izravni, pošteni i ljubazni, recite sve iskreno. Objasnite zašto prekidate, koji su vaši razlozi.

Bikovi znaju biti tvrdoglavi, ali ako rastanak protekne kako treba, neće doći do prekida svake komunikacije među vama. I nikako nemojte biti kruti kada je novac u pitanju, jer Bikovi zaista ne vole materijalistički orijentirane ljude.

Blizanci

U ovom slučaju budite spremni na duge razgovore, zapravo monologe uvrijeđenog Blizanca kada shvati da prekidate vezu. Također, budite spremni na naizmjenične ispade i ljubaznost, ali pokušajte biti strpljivi, ako ikako možete.

Blizancima treba vremena da shvate kako je vezi zaista kraj. Tu vijest im priopćite daleko od javnosti, a jednom kada to prihvate, mogu vam ostati prijatelji. Inače, iako drame na početku, Blizanci se brzo oporave od prekida, otkriva horoscope.com.

Rak

Pripadnici ovog znaka su vrlo emotivne i osjetljive duše, i prekid veze sigurno neće lako prihvatiti - to će ih duboko pogoditi. Na vama je da sve kažete iskreno, da nabrojite sve činjenice koje su vas nagnale na taj potez. Moguće je da u početku neće željeti razgovarati s vama, no pustite ih da malo budu sami sa sobom, kada ste rekli što ste imali - otiđite.

Vezu s Rakom prekidajte u privatnom prostoru u kojem se osjeća najsigurnije, a to je njegov dom. Tako će imati priliku ispoljiti osjećaje, a da pritom ne misle tko ih gleda. Raku treba dugo da preboli prekid veze.

Lav

Pripadnici ovog znaka su vrlo ponosni i vrlo egoistični pa prekid neće prihvatiti lako. Treba imati na umu da se iza te teatralne vanjštine krije emotivna, krhka osoba koja će zbog prekida sigurno patiti, iako će vjerojatno pokušavati to skrivati.

Možete očekivati da će vas uvjeravati da griješite i objašnjavat će zašto, no ne uzimajte to osobno. Kada prekidate s Lavom, držite se svoje odluke i ne dopustite da vas njegove velike geste, koje bi mogle uslijediti - pokolebaju.

Djevica

Budite izravni, jasni i detaljni kada prekidate s pripadnikom ovog znaka. Cijenit će to više nego će biti spreman pokazati. Napravite to kada se posve sami, na nekom privatnom mjestu.

Djevica ne voli pokazivati emocije, posebno ne pred gomilom ljudi, no u ovom slučaju ih možda ne uspije zadržati u sebi - to bi je moglo jako pogoditi. Zapamtite, tu se radi o ljudima izuzetne memorije koji znaju biti vrlo kritični pa to možete očekivati i tijekom prekida.

Vaga

Pripadnici ovog znaka su slabi na šarm pa im prekid veze saopćite ljubazno, racionalno i na pozitivan način, koliko je to moguće. Razumjet će. Odvedite ih na neko lijepo, ugodno mjesto i recite kako vam baš ne ide, da to nije to...

Objasnite kako nema smisla da gubite vrijeme jedno na drugo i da je bolje da se raziđete kako bi oboje imali priliku upoznati srodnu dušu još dok ste mladi. Vjerojatno će se složiti s vama i biti malo uzbuđeni zbog promjene. Nemojte biti kritični.

Škropion

Kod ovog znaka ne postoji najbolji način da mu kažete lošu vijest - za njih je loša vijest - loša, u kojem god obliku došla. Prekid će mu sigurno teško pasti, ali trudit će se ostati naizgled hladan, čak se može pretvarati da mu ne značite puno i da mu je zapravo svejedno. Sa Škorpionom obvezno prekidajte vezu u velikoj privatnosti.

Budite iskreni, odlučni i jednostavni. I nikao si nemojte dopustiti da se nađete opet s njim u krevetu, jer Škorpioni su poznati kao vrlo strastveni ljubavnici. Budite čvrsti u svojoj odluci. Pripadnici ovog znaka prekid doživljavaju kao gubitak kontrole, gubitak moći i moguće je da će vas pokušati vratiti.

Strijelac

Prekid s ovim znakom bi čak mogao proteći glatko jer se Strijelci ne boje novih avantura u životu. Recite to izravno i ljubazno, i ne komplicirajte - neka bude jednostavno. Odvedite ga na neko zabavno mjesto i pokušajte razgovor održati pozitivnim koliko je moguće.

Strijelci su inače skloni dobrom razumijevanju ljudi, ali dok se ne radi o njima. Možete očekivati pokoji neugodan komentar, ali ignorirajte to, ipak se osjećaju povrijeđeno, a pomalo im je i ego uzdrman. Oporavit će se pa možda i ostanete prijatelji.

Jarac

Ljudi ovog znaka jednostavno mrze kritiku pa budite kratki i izravni, suzdržite se od nabrajanja njihovih mana, pogrešaka... Pokušajte riješiti sve otvorene stavke što je brže moguće, recimo, ako nešto trebate vratiti - vratite što prije.

Pripadnici ovog znaka mogu biti vrlo pesimistični pa nemojte dopustiti da ta loša energija prelazi na vas. Ako ste odlučili prekinuti, očigledno postoji dobar razlog za to pa to napravite brzo i krenite dalje sa svojim životom.

Vodenjak

Iako nije preporuka prekinuti s nekime vezu SMS-om ili porukom na mailu, Vodenjacima to ne bi previše smetalo. Poruku će pročitati, odgovoriti na nju, vjerojatno prihvatiti prekid i vratiti se svojim mislima. Ljudi rođeni u ovom znaku ne mogu se nositi s ogromnim emocijama, to ih izmori.

Oni su logični, a odlučite li prekinuti s njima lice u lice - neka to bude jednostavno bez otkrivanja puno detalja i obrazlaganja razloga. Postoji mogućnost da će i dalje željeti biti s vama u kontaktu, ali to će ih brzo proći i krenut će dalje.

Ribe

Kod Riba možete očekivati da budu tiše nego inače kada saznaju za prekid. Vjerojatno imaju puno toga za reći u tom trenutku, ali pokušavaju se nositi s emocijama, posložiti ih malo u svojoj glavi. Skloni su procjenjivati ono što čuju - je li to prava odluka.

Pripadniku ovog znaka svakako dajte malo vremena da dođu sebi, da procesuiraju informacije. Ribe su vrlo emotivne, više od većine znakova, i vrlo su intuitivne. Ipak, ne žele biti s nekime tko ne želi biti s njima pa će prihvatiti prekid koliko god im bilo teško. Saopćite im to vrlo nježno i ljubazno.

