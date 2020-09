Kozmi\u010dki prikaz doga\u0111a se sedam puta svakih 19 godina, \u0161to zna\u010di da \u0107emo\u00a0sljede\u0107i puta tu pojavu ba\u0161 na 31. listopada vidjeti tek\u00a02039. godine. No, jo\u0161 ga zanimljivijim \u010dini to da \u0107e se ovogodi\u0161nji Plavi Mjesec vidjeti u cijelom svijetu, po prvi puta nakon\u00a0Drugog svjetskog rata.

Ideja o Plavom Mjesecu kao drugom punom Mjesecu prvi puta je spomenuta u \u010dasopisu Sky and Telescope, u o\u017eujku 1946, godine. U \u010dlanku pod nazivom Once in a Blue Moon,\u00a0James\u00a0Hugh\u00a0Pruett, osvrnuo se na pri\u010du iz Amanah Maine Farmera iz 1937. godine o toj pojavi, dav\u0161i jednostavniju definiciju.\u00a0

- Sedam puta u 19 godina bilo je - i jo\u0161 uvijek ima - 13 punih Mjeseci u godini.\u00a0To daje 11 Mjeseci s po jednim punim Mjesecom i jedan Mjesec\u00a0s dva.\u00a0Ovaj drugi puni Mjesec u Mjesec dana, kako ga tuma\u010dim, zvao se Blue Moon, no to ne zna\u010di da \u0107e zasjati plavo - napisao je.\u00a0\u00a0

EarthSky primje\u0107uje da se uvjeti na nebu moraju savr\u0161eno 'poravnati' i sadr\u017eavati velike \u010destice pra\u0161ine ili dima kako bi odra\u017eavali nijansu - \u0161to \u010dini nepredvidljivim saznanje kada \u0107e se takav sjaj pojaviti.\u00a0

Ina\u010de, 2020. godine zabilje\u017eit \u0107emo jo\u0161 jednu rijetku pojavu: Godina \u0107e imati ukupno 13 punih Mjeseca na nebu, dok se u ve\u0107ini godina ina\u010de dogodi samo njih 12, pi\u0161e Daily Mail.\u00a0

Sablasno: Na Noć vještica cijeli svijet obasjat će Plavi Mjesec

Inače, 2020. godine zabilježit ćemo još jednu rijetku pojavu: Godina će imati ukupno 13 punih Mjeseca na nebu, dok se u većini godina inače dogodi samo njih 12

<p>Na samu Noć vještica, 31. listopada ove godine, zvijezde na nebu dobit će posebnu sablasnu scenu, tako da bi se moglo činiti da gledamo vještičji ples. Naime, osvijetlit će ih Plavi Mjesec.</p><p>Pogledajte video: Supermjesec</p><p>Riječ je o relativno rijetkoj pojavi koja se ponavlja svake dvije do tri godine. Naravno, ne radi se o tome da Mjesec svijetli plavo, već o punom Mjesecu, kada je njegova orbita bliža Zemlji nego obično, što čini da izgleda nešto veći i 30 posto sjajniji nego 'obični' pun Mjesec. Plavi Mjesec označava, zapravo, pojavu kada se u jednom Mjesecu pojave dva puna Mjeseca, što će se u ovogodišnjem listopadu dogoditi 1. i 31. listopada. </p><p>Kozmički prikaz događa se sedam puta svakih 19 godina, što znači da ćemo sljedeći puta tu pojavu baš na 31. listopada vidjeti tek 2039. godine. No, još ga zanimljivijim čini to da će se ovogodišnji Plavi Mjesec vidjeti u cijelom svijetu, po prvi puta nakon Drugog svjetskog rata.</p><p>Ideja o Plavom Mjesecu kao drugom punom Mjesecu prvi puta je spomenuta u časopisu Sky and Telescope, u ožujku 1946, godine. U članku pod nazivom Once in a Blue Moon, James Hugh Pruett, osvrnuo se na priču iz Amanah Maine Farmera iz 1937. godine o toj pojavi, davši jednostavniju definiciju. </p><p>- Sedam puta u 19 godina bilo je - i još uvijek ima - 13 punih Mjeseci u godini. To daje 11 Mjeseci s po jednim punim Mjesecom i jedan Mjesec s dva. Ovaj drugi puni Mjesec u Mjesec dana, kako ga tumačim, zvao se Blue Moon, no to ne znači da će zasjati plavo - napisao je. </p><p>EarthSky primjećuje da se uvjeti na nebu moraju savršeno 'poravnati' i sadržavati velike čestice prašine ili dima kako bi odražavali nijansu - što čini nepredvidljivim saznanje kada će se takav sjaj pojaviti. </p><p>Inače, 2020. godine zabilježit ćemo još jednu rijetku pojavu: Godina će imati ukupno 13 punih Mjeseca na nebu, dok se u većini godina inače dogodi samo njih 12, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8745349/Stargazers-Halloween-treat-rare-Blue-Moon-October-31.html?ito=social-twitter_mailonline">Daily Mail.</a> </p>