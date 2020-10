Sad možete kupiti pola jelke za Božić, zauzima manje mjesta

Ovo se sviđa, ne samo ljudima koji žive u malim stanovima, već i onima kojima se ne da ukrašavati dio jelke koja se ionako ne vidi jer stoji uz zid. Ipak, nekima nema Božića bez prave, cijele jelke

<p>Ova varijanta je savršeno rješenje za ljude koji žive u manjim prostorima, a opet se ne žele odreći božićnog duha u domu. Američka trgovina Hammacher Schlemmer prodaje 'The Against The Wall Christmas Tree' što bi u prijevodu značilo 'koje ide uza zid'.</p><p>Radi se o umjetnom drvcu koje je doslovce prepolovljeno tako da je jednim dijelom priljubljeno uza zid, a prednji dio se normalno ukrašava.</p><p>Znači, ako ga gledate s prednje strane izgleda lijepo i bujno, no tek se iz profila vidi o čemu se radi. Reklamiraju ga kao drvce koje štedi prostor, ali i količinu ukrasa te vrijeme potrebno za ukrašavanje.</p><p>Iako jednu polovicu ne dobijete, ovo drvce nije nimalo jeftino - stoji čak 249.95 dolara, što je oko 1600 kuna.</p><p>- Ovo je polukružno božićno drvce koje se oslanja na zid. Idealno za manje životne prostore u kojima je drvo u punoj veličini nepraktično, a posjeduje punu širinu stabla i sugestiju dubine zbog svojih PVC i PE vrhova koji djeluju prirodno. Grane daju osjećaj bujne, guste jelke i dolaze sa nanizanim raznobojnim ili bijelim LED diodama predviđenim za 25.000 sati rada - pojašnjeno je na internetskoj stranici trgovine <a href="https://www.hammacher.com/product/against-wall-christmas-tree?PID=6163484&source=cj&utm_source=Affiliate&utm_medium=CPA&utm_campaign=CJ&cjevent=de00470111dd11eb8098027e0a18050c" target="_blank">Hammacher Schlemmer.</a></p>