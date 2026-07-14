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Saint Laurent otvorio novi café u pariškom butiku i već je hit adresa modne scene

U poznatoj pariškoj Avenue Montaigne već desetljećima se nalaze butici najvećih modnih kuća. Lani je Saint Lautrent otvorio obnovljenu trgovinu, a od ovog ljeta u njoj se nalazi Saint Laurent café
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Saint Laurent otvorio novi café u pariškom butiku i već je hit adresa modne scene
Pariška Avenue Montaigne već desetljećima okuplja najveća imena modne industrije - ulica je poznata po buticima nekih od najvećih modnih kuća, poput Diora, Chanela i Valentina. Od prošle gdine, tu je i novi koncept trgovine modne kuće Saint Lautrent, koji od ovog ljeta ima i jednu zanimljivu novost: Saint Laurent café. | Foto: instagram
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Pariška Avenue Montaigne već desetljećima okuplja najveća imena modne industrije - ulica je poznata po buticima nekih od najvećih modnih kuća, poput Diora, Chanela i Valentina. Od prošle gdine, tu je i novi koncept trgovine modne kuće Saint Lautrent, koji od ovog ljeta ima i jednu zanimljivu novost: Saint Laurent café. | Foto: instagram
Komentari 5

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