Saint Laurent otvorio novi café u pariškom butiku i već je hit adresa modne scene

Crna boja je apsolutni temelj i najvažniji zaštitni znak modne kuće Saint Laurent. Sam osnivač, Yves Saint Laurent, smatrao je crnu boju kraljicom svih boja i koristio ju je kako bi naglasio liniju, strukturu i stav, a ne samo odjeću. Predstavljanjem crnog ženskog sakoa ta boja pretvorena je u simbol ženske emancipacije, seksepila i moći. | Foto: instagram