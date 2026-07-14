Saint Laurent otvorio novi café u pariškom butiku i već je hit adresa modne scene

U poznatoj pariškoj Avenue Montaigne već desetljećima se nalaze butici najvećih modnih kuća. Lani je Saint Lautrent otvorio obnovljenu trgovinu, a od ovog ljeta u njoj se nalazi Saint Laurent café
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Pariška Avenue Montaigne već desetljećima okuplja najveća imena modne industrije - ulica je poznata po buticima nekih od najvećih modnih kuća, poput Diora, Chanela i Valentina. Od prošle gdine, tu je i novi koncept trgovine modne kuće Saint Lautrent, koji od ovog ljeta ima i jednu zanimljivu novost: Saint Laurent café.
| Foto: instagram
Pariška Avenue Montaigne već desetljećima okuplja najveća imena modne industrije - ulica je poznata po buticima nekih od najvećih modnih kuća, poput Diora, Chanela i Valentina. Od prošle gdine, tu je i novi koncept trgovine modne kuće Saint Lautrent, koji od ovog ljeta ima i jednu zanimljivu novost: Saint Laurent café. |
Foto: instagram
Pariška Avenue Montaigne već desetljećima okuplja najveća imena modne industrije - ulica je poznata po buticima nekih od najvećih modnih kuća, poput Diora, Chanela i Valentina. Od prošle gdine, tu je i novi koncept trgovine modne kuće Saint Lautrent, koji od ovog ljeta ima i jednu zanimljivu novost: Saint Laurent café.
| Foto: instagram
Novo mjesto okupljanja smješteno je baš unutar obnovljenog butika i slijedi estetiku po kojoj je modna kuća desetljećima poznata: prevladavaju tamni tonovi, prirodni kamen, metal, ogledala i pažljivo oblikovana rasvjeta stvaraju atmosferu koja podsjeća na suvremenu umjetničku galeriju.
Fotografije koje su se pojavile na Instagramu pokazuju prostor u kojem su svaki komad namještaja, posuđe i dekor odabrani kako bi pratili vizualni jezik modne kuće.
| Foto: instagram
Dio interijera je i prepoznatljivi uzorak modne kuće Saint Laurent - uzorak leoparda. Nosi se na jaknama i kaputima, obići, te torbama i drugim modnim dodacima, a očito i na - stolcima.
| Foto: instagram
Crna boja je apsolutni temelj i najvažniji zaštitni znak modne kuće Saint Laurent. Sam osnivač, Yves Saint Laurent, smatrao je crnu boju kraljicom svih boja i koristio ju je kako bi naglasio liniju, strukturu i stav, a ne samo odjeću. Predstavljanjem crnog ženskog sakoa ta boja pretvorena je u simbol ženske emancipacije, seksepila i moći.
| Foto: instagram
Mjesto odražava i snažnu Rock 'n' Roll estetiku koja je dominirala pod utjecajem bvšeg dizajnera Hedija Slimanea, a preuzeo ju je i sadašnji Anthonyj Vaccarella. Brend je spojio pariški šik s mračnom rock subkulturom, gdje dominiraju crna koža, motorističke jakne i uske traperice.
| Foto: instagram
Otvaranje caféa nije izoliran projekt. Posljednjih nekoliko godina Saint Laurent sustavno razvija koncept u kojem moda postaje dio šireg kulturnog iskustva. Kroz knjižare, umjetničke izložbe, glazbene projekte i gastronomske suradnje brend gradi zajednicu koja nadilazi modne kolekcije.
| Foto: instagram
Igra svjetla ovdje je samo da naglasi crne tonove i da malo dinamike.
| Foto: instagram
Bijeli zidovi kao da naglašavaju dubinu prostora i malo ublažavaju snagu crne, stvarajući sivi odsjaj.
| Foto: instagram
Još je jedan detalj tipičan za Saint Laurent: Igra oblicima i različitim teksturama.
| Foto: instagram