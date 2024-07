Na Pašmanu imamo najbolje domaće likere i anti-age eliksire

Iz našeg je to vrta i to smo proučavali i došli do zaključka da je to najstariji anti age eliksir na svijetu. Nazvali smo ga "Ulje cvića Sv. Ante" i jedini je takav serum u našoj zemlji, objasnio nam je bračni par Šmit koji više od desetljeća vodi mali OPG na otoku Prviću.

Iako je otok u šibenskoj kninskoj županiji, u susjednoj, onoj zadarskoj, organiziran je Sajam otočnih proizvoda, i to na otoku Pašmanu za kojeg se smatra da je predio koji doista se ima pohvaliti ekološkim proizvodima.

Zeleni Pašman tako je pokazao što se sve proizvodi na otoku. Puno je OPG-a koji uz proizvode domaće likere, salatu od trave koja raste uz more, a zove se motar, ali Rozalinda Banić, s tradicije je prešla na potpuno nove proizvode.

- Imam 12 vrsta likera, te 4 vrste rakije. No, kako sve vam dosadi tako sam znala da se liker može raditi od svih mogućih biljaka i trava, te sam nakon što sam usavršila kadulju, napravila i alkoholno piće od kamilice. Svi su oduševljeni koji probaju, a turisti kupuju jer je to način da imaju i neki koristan suvenir - objasnila je Rozalinda koja se bavi i uzgojem eko povrća, ali njena ljubav su kaže kroz smijeh alkoholna pića.

Nema prigode u kojoj ne sudjeluje sa svojim asortimanom koji se najčešće i razgrabi u rekordnom roku. Dok neki kupuju iće i piće, drugi vole korisnije stvari. U Hrvatskoj postoje samo dva mjesta na kojima ih možete kupiti. Jedno je na Rabu a drugo na Pašmanu i to u mjestu Tkon.

- Izradim ih pedesetak godišnje, i to je za mene odmor i za živce. U svaki stane osamdesetak metara konopa, a recimo u mojoj ruci je napravljen po narudžbi i to zlatne boje, kako je htio budući vlasnik - kazao je Ivan Longin koji vješto isprepliće konope.

- Znanje sam naslijedio od svekra koji je plovio morima, i tehniku je naučio od kolege iz Portugala, no ona postoji u različitim zemaljama, naravno u onima koji imaju maritimnu tradiciju. Malo nas je, svega dvoje koji to radimo na Jadranu, ali posla uvijek ima. Ljudima nekad dosadi plastika, a na kraju brkovi koji su rađeni ručno, traju i do petnaestak godina - objasnio je Ivan.

Tako su vrijedni otočani smislili gomilu proizvoda koji su i zaštićeni, a sve kako bi se očuvala tradicija i identiteta. Ljudi koji su ipak prometno izoliraniji i omeđeni morem, tako su dokazali kako su može i s ograničenim resursima napraviti prava mala čuda.

