Salama u stratosferi oborila rekord: Dosegla 40 kilometara

PIK Vrbovec redizajnirao je linije narezaka te ih lansirao na sam rub stratosfere, na visinu od 39 171 metar. To je prvi komercijalni let u stratosferu u Hrvatskoj te je tako oboren i rekord jer je to dosad najviša službeno zabilježena visina leta. Sve je trajalo dva sata i deset minuta.

Foto: Promo

Na postolju su bili pričvršćeni naresci i kamere. U stratosferu ih je povukao balon promjera dva metra. Uspon je trajao 1 sat i 33 minute, a najveća postignuta brzina iznosila je 213 km/h. Temperatura je u nekim trenucima dosegla i do minus 60°C.

Naresci su se na Zemlju vraćali 37 minuta, brzinom 650 kilometara na sat. Salama je sretno sletjela u blizini Virovitice.