Barry i Kim Plath imaju vrlo stroga pravila kad je u pitanju njihovo devetero djece i svoje metode odgoja pokazali su u seriji 'Welcome to Plathville', koja ide na američkom kanalu TLC. Imaju djecu u dobi od 6 do 21 godine i odgajaju ih tako da su sva djeca školovana kod kuće i žive vez televizora.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko smeća stvori jedna peteročlana obitelj

Donedavno su svi živjeli s roditeljima, na farmi 55 hektara, u ruralnom dijelu Južne Georgije. No, najstariji sin Ethan (21) nedavno se odselio sa svojom mladenkom Olivijom, s tim da žive na tek desetak minuta udaljenosti od farme na kojoj žive Ethanovi, dok se najstarija kći Hosana (20), sa suprugom se preselila u Ohio.

- Imamo ograničen pristup tehnologiji, TV-u i računalima, naša djeca ne igraju video igre - kažu roditelji. Nikad u hladnjaku nisu imali gazirane sokove. Djeca znaju što je Coca-Cola, ali ne znaju kakav ima okus.

- Možete li to vjerovati?! Zar to nije sjajno? - pita se Barry. Njihova djeca imaju vremena biti djeca, mogu se usredotočiti na to, kažu roditelji u prilog svom načinu odgoja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je obitelj Plath

Nedostatak izloženosti popularnoj kulturi znači da 15-godišnja Lydia danas nema pojma tko je niti što je Spider-Man. Također, 13-godišnji Isaac, koji za sebe kaže da je veliki ljubitelj nogometa, nikad nije čuo za super-poznatog četvrtoligaša Toma Bradyja.

Sva su djeca školovana kod kuće i Kim i Barry imaju čvrsto mišljenje o konvencionalnim načinima učenja. .

- Hosani je fakultet ponudio stipendiju za bavljenje glazbom. ali što će joj fakultet? Trenutno uči više nego što bi ikad učila da sjedi u klupi na fakultetu - kaže Kim.

No, takav život pred mlade ljude donosi mnoge izazove kad se jednom otisnu u svijet.

- Moj prvi posao bio je posao mehaničara. Nikad u životu nisam čuo nijednu psovku, a momci s kojima sam radio govorili su tako da bi stalno trebalo puštati onaj zvuk koji 'maskira' psovku. Bio sam potpuno zbunjen - kaže Ethan, kojem je preseljenje i zajednički život sa suprugom Olivijom, koja također ima 21 godinu, pomoglo da proširi vidike.Tako je sa svojih 20 godina prvi puta probao Coca-Colu i zaključio da - uopće nije loša.

- Kad smo se Ethan i ja vjenčali, zaista sam primijetila veliku razliku u odrastanju između nas dvoje. Ja bih citirala neki dijalog iz filma, ili počela pjevati pjesmu iz nekog filma, a on bi rekao: 'Nemam pojma odakle ti to'. Vodila sam ga na njegovu prvu košarkašku utakmicu, prvi put u kino, i otkad smo se vjenčali započeli smo dug proces upoznavanja sa svim tim različitim stvarima koje nikad nije vidio - priča Olivija, koja je inzistirala na tome da ona i Ethan odsele od obitelji i žive sami.

Kako Kim i Barry nisu posve oduševljeni time da Olivija otvara Ethanu neki novi svijet, ona kaže da najveći prijepor s njima nije nastao samo oko straha da bi mogli konzumirati alkohol, nego i oko nekih posve bezazlenih stvari.

- Htjeli smo izaći na sladoled, na primjer, no to bi rezultiralo sukobom, s argumentima u stilu: 'ne biste smjeli jesti šećer'. priča Olivija, a prenosi The Sun.