Nema bolje veste od one s visokim ovratnikom, koja dolazi u raznim opcijama, od debljih do onih suptilnih za ispod sakoa. Crna garantira tajanstveni look, a ona narančasta - eklektični

Jedan od simbola retro stila svakako je dolčevita, koja je bila hit sedamdesetih, u uskoj formi na traperice visokog struka. Kako se trendovi stalno vraćaju, vidimo sličan stil i danas, posebno kad je riječ o nešto jačim bojama. POGLEDAJTE VIDEO: Igor Galaš, kralj hrvatske pletenine Deblji, pleteni modeli super pašu na traperice i općenito komade svakodnevnog stila. Uske, pamučne majice s visokim ovratnikom super su za večernji izlazak, uz puno nakita. Pletenina odlično izgleda u društvu kože i sličnih tekstura. Crna uska dolčevita super je za brojne stilove, možete je za večer ukrasiti ogrlicom. Miljenice sive klasike biraju komotne veste, idealne za sakoe i kapute. Široki pleteni ovratnik djeluje elegantno, naročito u tonovima poput vanilije.