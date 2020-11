Samo ženska posada: Majka i kćer zajedno u pilotskoj kabini

Bilo nam je zabavno. Ova zajednička fotografija zapravo je simbol prekretnica svih nedaća s kojima se suočavaju pilotkinje, kažu Donna i Suzy - pilotkinje američke aviokompanije

<p>Moji roditelji su oboje piloti pa sam i ja krenula njihovim stopama, kaže pilotkinja Donna Garrett (26) iz Los Angelesa, čija je majka Suzy Garrett prva pilotkinja američke aviokompanije SkyWest. Nadahnuta pričom svoje majke, koja je prošla trnoviti put u svoje vrijeme kako bi postala pilotkinjom, danas s ponosom leti iznad oblaka upravljajući avionima kompanije u kojoj je zaposlena i Suzy. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bitorajac se ohrabrio i skočio iz aviona</p><p>Mama i kći se zbog prirode posla rijetko viđaju, no na 30. rođendan kompanije kolege i šefovi priredili su im iznenađenje - prvi put majka i kći su zajedno upravljale zrakoplovom. Sve se dogodilo 4. i 5. rujna prošle godine, a superžene su upravljale zrakoplovom CRJ700 na relacijama između Kalifornije i Utaha. Fotografije i događaj tek su nedavno postali viralni, piše <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/donna-suzy-garrett-mother-daughter-pilots-skywest/index.html" target="_blank">cnn. </a></p><p>- To je bilo nešto zaista posebno. Kolege i putnici bili su oduševljeni, a za nas je to bilo najemotivnije i najljepše iskustvo koje sam prošla sa svojom kćeri - kaže Suzy. Odlično se razumiju.</p><p>- Dobar smo tim. Bilo nam je zabavno te me obuzeo osjećaj časti i ponosa što sjedim pored moje mame - dodala je Donna. Ova zajednička fotografija u pilotskoj kabini zapravo je simbol prekretnica svih nedaća s kojima se suočavaju pilotkinje.</p><p>- U moje vrijeme jedini način da žena postane pilot bilo je pridruživanje vojsci, no za to nisam bila dovoljno visoka. Upisala sam zrakoplovnu školu, dugo radila kao instruktor leta, a tek kasnije sam počela pilotirati za pravu aviokompaniju - kaže Suzy.</p><p>- Odrastala sam gledajući mamu u ulozi pilotkinje, no tek kad sam nastavila njezinim stopama, shvatila sam koliko je njoj bilo teško ostvariti san - kaže Donna.</p>