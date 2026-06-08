Sanja Kalambura: 'Europa se zagrijava, a mi još čekamo'

Kad sam prije dvadeset pet godina počela intenzivnije raditi na temama okoliša i održivosti, klimatske promjene uglavnom su se smatrale okolišnim problemom. Danas nitko ozbiljan više ne može tako razmišljati, kaže prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prodekanica za znanost Veleučilišta Velika Gorica, koja već godinama povezuje klimatske promjene, održivost, ekoinženjerstvo i krizni menadžment. Autorica je više od 180 znanstvenih i stručnih radova, 14 knjiga i 12 dječjih slikovnica, dobitnica državne nagrade za znanost u kategoriji popularizacije znanosti, te nagrade National Gographic Hrvatska, i predano govori o otpornosti zajednica, obrazovanju mladih, važnosti povezivanja ljudi i zašto vjeruje da održivost nije pitanje okoliša nego ljudi.