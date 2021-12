Nedavno je Sarah Jessica Parker otkrila kako je sačuvala gotovo sve sa snimanja serije, odnosno ono što je posjedovala Carrie, tako da je upravo zahvaljujući njoj sada bilo moguće rekreirati život u njujorškom stanu.

- Koristili smo te detalje i stvari u novom nastavku, ljudi ih poznaju, već su se vezali za njih. Te sitnice, kao i odjeća, bitan su dio karaktera lika - izjavila je kostimografkinja serije Molly Rogers, piše Insider.

Serija je u to vrijeme postigla veliki uspjeh i zahvaljujući odličnoj kostimografiji te povezanosti s modom, a među najpoznatijim komadima su Manolo Blahnik štikle i Fendi baguette torbica. Parker je sačuvala i njih te se oni ponovno pojavljuju u nastavku 'And just like that'.

Nastavak ide na HBO Max, a radi se o 9 epizoda koje su nastavak 2. filma Seks i grad.

U nastavku nema Samanthe, tako da ćemo vidjeti nove životne avanture Carrie, Charlotte i Mirande.

Iako je seriju kostimografski vodila Patricia Field, ona ne radi na novim nastavcima.