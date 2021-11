Mali, ali atraktivan stan, u kojemu garderoba ima ključnu ulogu, zasigurno će privući mnoge obožavateljice lika Carrie.

U čast nadolazećeg spin-offa serije HBO Max 'And Just Like That…', Sarah Jessica Parker udružila se sa servisom za iznajmljivanje Airbnb i kompanijom Warner Bros.

Stan je pun predmeta koje je Carrie imala u originalnoj seriji, kao što su njezin laptop i starinski telefon s brojčanikom.

Tu je i nakit, kao što je ogrlica s njezinom imenom.

Poseban dio u garderobi posvećen je divnim štiklama od satena, koje potpisuje glumica osobno.

- Uzbuđena sam što publika sada može doživjeti stan u kakvom je živjela Carrie te doslovno ući u njezine cipele - izjavila je Sarah Jessica Parker, piše People.