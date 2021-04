Bradu sam počeo puštati kad sam imao 16 godina. Tada mi je to bio neki simbol odraslosti, a s godinama je preraslo u moj imidž. Doduše, bilo je par nezgodnih situacija jer brada zaista dodaje godine, pa su sa 25 mislili da imam 35 godina i kao "Gle, kaj ovaj tip radi sa klincima", ali u konačnici, brada je ekspresija kao i frizura, objašnjava Arian Beriša (32), programer iz Zagreba. Kaže kako ne troši puno vremena na uređivanje i koristi tek osnovne preparate poput voska i obaveznog češlja.

- Imam dosta gustu bradu i njegujem prirodni izgled zahvaljujući barberu kojeg redovito posjećujem i koji brine o tome da ostanem uredan, iako mi moja brada nikad nije predstavljala problem što se tiče posla. Moja dugogodišnja djevojka pak moju bradu samo tolerira sve dok je podšišana, ali čim uđem u neki zarasli period nije baš oduševljena - iskren je Arian koji ističe da je jutarnje uređivanje brade pomalo i ritual te dio dnevne rutine koji mu pomaže da u novi dan uroni posve spreman.

S tom se ocjenom slažu i domaći stručnjaci koji su se specijalizirali za uređenje brada i brkova, pa tako Marko Stanzl iz Salona, i sam ponosno vlasnik brade i brkova, navodi kako su si u prošlosti samo visoko situirani i moćni muškarci mogli priuštiti bradu.

- To je bilo plemstvo i političari, no oblici tih brada su bili drugačiji nego danas. Primjerice, američki predsjednik Lincoln imao je sličnu bradu kao Mažuranić i išla je na slovo L. Današnje brade su pune brade, urednih kontura i dosta dugačke. Riječ je o tzv. lumberjack bradama koje su simbol snažnog, nabildanog muškarca i predstavljaju izraz njegove muškosti - govori Stanzl.

- Ima jedna šala vezana uz naše kune, a kaže da što je duža brada više vrijediš. Kad pogledate naše novčanice, što je veći apoen, to je duža brada. No šalu na stranu, brada je danas modni dodatak jer smo već odavno izašli iz vremena kad se muškarce sa bradama opisivalo kao neuredne. U prošlosti je brada muškarca štitila od hladnoće tijekom lova, a u doba dok nije bilo britvica i sapuna ni tuš kabine nije se baš gledalo na urednost i najčešće je služila da bi prikazala moć vladara. Danas smo to sve prerasli - nadovezuje se Matija Ptić, vlasnik salona Gospon Fulir.

Stanzl kaže da se u inozemstvu nije toliko nosila duga i raskošna brada, a za Afroamerikance je pak unazad nekoliko desetljeća specifična bradica koja prati širinu brade i nadsvođena je brkom.

- Kod nas brade popunjuju lice sa manjom konturom, a zapravo se scena počela buditi u Hrvatskoj prije sedam ili osam godina kako se u svijetu budio barbering. Usto, oni koji si ranije nisu zbog posla mogli dopustiti bradu, to sada to ipak smiju jer su se promijenila neka pravila na poslovnoj sceni. Naravno da bankari, menadžeri i slični poslovni ljudi i dalje ne nose bradu, ali postoji nova paleta zanimanja koja može otrpjeti i taj modni izričaj - priča nam Stanzl.

- Prije 10 godina u Hrvatskoj je bilo najviše popularno golo lice, bez brade. Nekako smo izašli iz devedesetih kad su se nosili duži zulufi ili neobični brkovi, ušli smo u 2000. godinu gdje su se nosile jednodnevne brade i nije bilo urednosti, konturiranja lica, ni mode. To je taman vrijeme kad se nošenje brade smatralo neurednim jer nije bio postavljen nikakav standard. I onda smo došli u 2010. godinu gdje se počela groomati brada, revitalizirala se brijačnica, ljudi su se podsjetili da postoje barberi koji mogu srediti ne samo kosu nego i bradu i tu je kultura brada krenula u punom mahu. Te 2010. brade su se vratile na velika vrata i nosile su se jako dugačke, sve do 2020. godine. Sad smo u periodu kad se nose kraće brade i mislim da je to zbog maski - pojašnjava Ptić dodajući kako brade koje izviruju iz maske djeluju neuredno, a usto maska može zapetljati dugu dlaku.

Muškarci rijetko sa sobom nose toaletne torbice sa češljićima ili pomadama pa je teže održavati dugačke brade, Zato je dio ljudi odlučio nositi urednije i kraće brade.

- Imamo više vrsta brade, pa su to kratke koje imaju svega dvije ili tri dužine i najčešće ih nose političari koji zbog prirode posla ne mogu imati predugu bradu. Ona mora biti uredna i kraća kod zulufa, a prema središtu brade ide na veću dužinu. Zatim imamo srednje duge brade od nekoliko centimetara te potpuno dugačke, a to su one koje prelaze čeljust za dva do tri prsta - pojašnjava Stanzl. Dodaje i kako ih se može oblikovati na razne načine, pa konture mogu biti oble, kockaste ili šiljaste te ističe kako oblik brade ovisi o obliku lica.

- Danas su popularne blago oble, špic i kocka. Ako netko ima okruglasto lice, nosi bradu u špic. Ako pak ima izražene jagodice i usko lice, za njega je kockasta, ali uvijek se pazi na oblik lica i po tome se radi brada. Zapravo, svatko tko se odlučuje na puštanje brade trebao bi prije svega posjetiti svog barbera i s njim dogovoriti plan - kaže Stanzl pojašnjavajući kako postoji razlika između brijača i barbera jer barber ima na raspolaganju kompleksniji alat i može realizirati kompleksniju uslugu sa većom paletom raspoloživih frizura i oblika.

- Brada je predisponirana prirodnim odabirom, kakvu bradu imate po genetskom zapisu, to je to. Nema sredstava i načina da ona postane bujnija i gušća, iako postoje određena sredstva koja se reklamiraju da mogu ostvariti upravo to. Ipak, iz svoje dugogodišnje prakse mogu reći da to nije istina. Nadalje, jedini savjet za puštanje brade je pustiti je da raste i ne rezati. Glavni problem kod muškaraca je kad puštaju bradu i sami si nešto trimaju, grumaju i onda najčešće odrežu sekcije ključne za dužinu. Nakon par mjeseci ipak dođu k nama i traže da popravimo štetu. Usto, jedini preparat koji može pomoći i kojeg od srca preporučujem je ulje za bradu koje pomaže tome da se dlaka ne petlja, da je sjajna i da koža diše i ne peruta se - preporučio je Ptić.

Ovisno o brzini rasta dlake raste i brada, pa je to vrlo individualno. Naši sugovornici kažu kako oni koji žele imati bradu dugačku do 20 centimetara tome moraju posvetiti godinu dana svog vremena, pa i duže. No u svakom slučaju tijekom tog razdoblja poželjno je svaka dva do tri tjedna posjetiti brijača ili barbera kako bi održavao tu bradu.

- Također, svakog dana kad se čovjek tušira neka lagano vodom prođe i po bradi. To je zbog higijenskih razloga i mirisa, jer brada pokazuje sve što je čovjek tog dana konzumirao. Na tržištu postoji i velik broj pomada, voskova, ulja i pjena. Ulja i voskovi služe za njegu i sjaj brade, šamponi sa mirisima pomažu održavati higijenu i ugodan miris, dok voskovi, osobito čvršći, pomažu oblikovanju brade - pojasnio je Stanzl.

Ptić pak ističe da je najvažniji predmet kod svakodnevne njege brade kvalitetan češljić, ali ne bilo kakav.

- Kućna njega brade uključuje nježno umasiravanje pomada ili pjena. Proizvod se aplicira i lagano umasira kružnim pokretom, kao da se šamponira. Zatim se brada pročešlja češljem koji ima tupi vrh ili se pročešlja četkom od veprove dlake kakvu se može kupiti na internetu i u trgovinama. Naime, veprova dlaka je najoštrija dlaka i skida se sa predjela šije na vepru i najpogodnija je za njegu brade. Ako koristimo sintetičku četku, ona ima puno nježnije iglice i njima ne možete raščešljati bradu nego stvara elektricitet i onda je brada mekša i djeluje pufasto poput maslačka - opisuje Ptić.

Obojica naših sugovornika ističu kako je na početku također moguće iskusiti probleme poput svrbeža ili perutanja kože.

- Ako se ne koriste sredstva za njegu, koža ne diše jer odjedanput imamo veću količinu dlake i javlja se perutanje, a sama dlaka bude suha i sklona pucanju. Ako koristimo ulje za bradu ili čak pomadu, to je za malo gušće brade i muškarce koji vole sjajniji look, onda se utrljavanjem i umasiravanjem u bradu sprječava to pucanje dlake i na kožu djeluje poput zaštitne kreme pa se ona ne suši i nema neugodnog svrbeža ni perutanja - kaže Ptić dok Stanzl ističe kako je riječ o problemima koji su obično prisutni tijekom prvih desetak dana puštanja brade, a zatim nakon toga uglavnom prolaze kad se koža navikla na dlaku.

Budućnost ovog muževnog dodatka licu, kažu naši sugovornici, nije teško predvidjeti.

- Mijenjaju se stilovi u modi, a s tim se mijenjaju i stilovi brada. Sad su globalno u modi opet odjevni stilovi devedesetih, pa je globalno i brada na svjetskom nivou opet krenula u tom smjeru, ali to još nije došlo kod nas. Također, u modi su opet brkovi, ali ne gusti koji se uvijaju, nego nježni brk malo iznad usnice, da ne prekriva usnicu i ne pada preko linije usana. Uz taj jednotjedni brk se nosi obrijano lice ili dvodnevna brada - zaključio je Ptić.