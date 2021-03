Za mnoge ljude 2020. godina nije bila godina za uštedu novca. Čak su se i oni koji su ostali zaposleni iznenada našli u problemima zbog nepredviđenih troškova, primjerice korištenja taksija jer se javni prijevoz odjednom činio nesigurnim ili razne pretplate na više usluga streaminga kako bi život kod kuće bio podnošljiviji.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za štednju

Izbori za potrošnju bili su pogotovo opterećeniji ako ste vi ili netko iz obitelji izgubili posao, pa ste zaostali sa plaćanjem stanarine ili hipoteke. U nastavku pogledajte kako se snaći u financiranju u ovoj godini i upotrijebiti nekoliko trikova kako biste smanjili potrošnju.

1. Štedite sa svrhom

Mnogi ljudi godinu započinju planom štednje nakon blagdanskih darivanja: otprilike polovica onih koji donose novogodišnje odluke žele uštedjeti više. Vrhunska financijska novogodišnja odluka često je plaćanje duga na kreditnim karticama. Nevolja je u tome što većina ljudi nije pretjerano uspješna u usvajanju štedljivosti i uskoro se vraća svojim starim obrascima trošenja.

Brent Weiss, suosnivač tvrtke za financijsko planiranje Facet Wealth, smatra da smo previše neodređeni s našim novčanim ciljevima. Ušteda i veća ili manja potrošnja pohvalni su ciljevi, ali trebali biste se 'usredotočiti na ono što pokušavate postići', rekao je. Želite li podmiriti dug? Izgraditi iscrpni fond za hitnu štednju? Planirate putovanje na kraju pandemije s najbližim prijateljima? Identifikacijom toga što, zašto i kamo želite da ide taj novac će vam dati opipljivu metu.

Dajte svom cilju ime, procijenite koliko trebate uštedjeti i do kada. Ti su detalji ključni, rekao je Weiss, da biste nastavili dalje dok tmurni zimski mjeseci prolaze, a vaša odlučnost krene slabiti.

2. Kupite ono što volite

Prošla godina ponudila je svojevrsni prirodni eksperiment, vaša je sposobnost trošenja umanjena i tako ste stekli osjećaj što zapravo želite i što zapravo ne trebate. Možda ste saznali da više volite voziti do mora nego ići avionom s mališanima na odmor, a možda želite nastaviti doprinositi dobrotvornoj organizaciji na koju ste naišli?

- Kroz 2021. godinu, ove podatke možemo koristiti za preoblikovanje proračuna u obrazac koji daje prednost potrošnji u kojoj najviše uživamo. I možemo nastaviti smanjivati ​​ili se odricati onih troškova za koje smo naučili da možemo bez njih, preusmjeravajući ih na više vrijednosti - rekao je Kevin Mahoney, financijski planer sa sjedištem u Washingtonu. Izdvajanjem prostora za predmete koji vam se sviđaju, na kraju ćete potrošiti manje na ono što vam nije potrebno.

3. Rasporedite svoju potrošnju

Ideja o 'sustavu proračuna' može zvučati zastrašujuće i za one koji imaju najbolje namjere. Da biste povećali prednost, upotrijebite strategiju koja odgovara vašem ukusu. Primjerice, kućanstva su prije uzimala čekove i novac dijelila u omotnice namijenjene određenim svrhama (namirnice, hipoteka, osiguranje). Poanta je bila u tome da svaki kunu što bolje iskoristite čim vam dođe u posjed, a ne da previše potrošite.

Mnogo je putova za istraživanje. Većina kartica omogućit će vam da na stranici računa vidite koliko ste potrošili i na što. Besplatne aplikacije mogu pratiti sve troškove na svim vašim računima ako tako rasporedite svoju potrošnju. Također biste mogli biti kreativni i voditi dnevnik potrošnje mjesec ili dva, dokumentirajući svaku transakciju i oduzimajući je od iznosa za koji očekujete da ćete zaraditi taj mjesec. Ili odbacite kreditne kartice na mjesec dana i plaćajte koliko god možete u gotovini (istraživanje pokazuje da ćete tako potrošiti manje).

4. Definirajte cilj

Prije nego što se naviknete na ideju da novac stoji na vašem bankovnom računu, zbog čega se teže od njega rastati, utvrdite kojem od svojih ciljeva planirate taj novac namijeniti i to odmah. Ne samo da ćete započeti svoj cilj uštede, već će se zbog naglog napretka čitav zadatak učiniti izvodljivim.

Gdje biste trebali započeti? Sam Brownell, osnivač savjetodavne tvrtke Stratus Capital Management, preporučuje fond za hitnu štednju, za koji stručnjaci kažu da bi trebao sadržavati dovoljno za pokrivanje osnovnih troškova od tri do šest mjeseci. Dajte prednost štednji prije duga, rekao je.

Također, ako imate dio gotovine u zalihi, to može biti lijek protiv teških vremena.

5. Neka vam bude teško varati

Ključno je zaštititi se od sebe. Meir Statman, profesor financija sa sveučilišta Santa Clara u Kaliforniji, preporučuje da vam novcu koji štedite bude teško pristupiti.

- Jedan od načina je smještanje hitnog fonda u banku koja je udaljena najmanje sat vremena vožnje ili je rješenje staviti novac kod mame. Morat ćete moliti za svoj novac, pa ćete možda biti previše posramljeni da biste molili - rekao je.

Isto pravilo vrijedi i za potrošnju. Kada kupujete putem interneta, onemogućite plaćanje automatski putem kreditne kartice s bilo koje trgovine, tako da ćete morati pronaći novčanik ako želite nešto kupiti. Ili se dogovorite sa supružnikom da razgovarate o bilo kojoj kupnji većoj od određenog iznosa. Morat ćete se potruditi, ali to ćete vjerojatno učiniti samo za nešto što stvarno želite, piše The New York Times.