Netopljivo ljepilo kojim se sintetičke trepavice postavljaju na vlastite dlake toliko je učinkovito da općenito umjetne trepavice otpadaju samo kada vaše prave prirodno otpadaju, obično u roku od 10-20 dana od prvobitnog tretmana. U tom se trenutku, u najboljem slučaju, vratite svom stručnjaku za trepavice na doradu ili potpuno uklanjanje, gdje se odstranjivač ljepila za trepavice postavi na dno vaše linije trepavica i ostavi da odstoji deset do petnaest minuta dok se veze ljepila otapaju, objašnjava Chanel Hillman, stručnjakinja za trepavice u Revive Salon & Spa. Tada tehničar pomoću krpica d mikrovlakana nježno skine stare trepavice, ponavljajući postupak dok se ne uklone sva sintetička vlakna (i ostaci ljepila).

POGLEDAJTE VIDEO: Svi vole umjetne trepavice!

No ako iz bilo kojeg razloga morate skinuti trepavice sami, Chanel Hillman i Rochelle-R. E. Magno, vlasnice 'The Lash Gallery' otkrile su detalje oko uklanjanja trepavica.

Savjet broj 1: Upoznajte rizike

Moguće je sigurno uklanjanje kod kuće, ali uz upozorenja.

- Svaka tvrtka izdaje sredstvo za uklanjanje ljepila za trepavice koje je posebno formulirano za razbijanje veza ljepila bez oštećenja prirodnih trepavica. Zbog spojeva u profesionalnom ljepilu gotovo je nemoguće ukloniti ih bez oštećenja vlastitih trepavica kod kuće - objašnjava Hillman.

Dodaje da uspjeh vašeg postupka kod kuće ovisi o vrsti ekstenzija trepavica koje ste imali: Volumenske, hibridne i mega trepavice nastaju navojem više sitnih vlakana trepavica oko jedne prirodne trepavice.

- Ova tehnika umotavanja otežava uklanjanje bez oštećenja - kaže. Najbolji način uklanjanja trepavica je uz pomoć iste osobe koja ih je tu i stavila. No, postoje učinkoviti načini za rješavanje tog problema kod kuće.

Savjet broj 2: Nikada ih nemojte vući ili povlačiti

Može zvučati primamljivo pokušati povući vlakna trepavica, ali to je zapravo najgore što možete učiniti. Sintetička vlakna lijepe se izravno na vaše prirodne trepavice, a njihovo uklanjanje znači da ćete i njih ukloniti. Ako poremetite svoj folikul tijekom faze rasta, mogli biste riskirati trajno oštećenje - to jest, da više nema ponovnog rasta trepavice, pa nemojte to raditi. Umjesto toga, operite ruke i pripremite se za strpljenje.

- Možda neće sve otpasti odjednom, ali možete se potruditi da ih sve eventualno skinete - uvjerava Magno.

Savjet broj 3: Započnite s proizvodima na bazi ulja

Započnite s uključivanjem sredstva za uklanjanje šminke na bazi ulja u svoju noćnu rutinu. Ako ih svakodnevno koristite, ulja će ih lagano početi slabiti. Postoji i nekoliko ulja za uklanjanje trepavica kod kuće koja djeluju na sličan način. Također biste mogli isprobati stavljanje kokosovog, ricinusovog ili maslinovog ulja uz dno trepavica i korijena čistim štapićem maskare, pazeći da izbjegavate oko i ostavite da djeluje preko noći dok spavate, sugerira Magno. Iako niti jedno od tih ulja nije duboko reaktivno, ako imate previše osjetljive oči ili kožu, prvo testirajte na malom području.

Savjet broj 4: I para vam može pomoći

Para također može pomoći u popuštanju veza ljepila. Ako nemate parnu spravu za lice, glavu s ručnikom savijte iznad posude s vrućom vodom ili čak ovlaživačem zraka, pri čemu pazite da kapci budu zatvoreni dok se parite. Držite lice nad parom nekoliko minuta, a zatim lagano isperite lice. Vrući tuševi također mogu imati sličan učinak.

Savjet broj 5: Isprobajte uvijač za trepavice

- Pokušajte mehaničkim uvijačem saviti trepavice tamo gdje su nastavci. Ova se metoda može koristiti prije ulja ili nakon parenja kao dodatna primjena - predlaže Magno. A ako u početku ne uspijete, pokušavajte ponovo. Ako sve radite kako treba, morat ćete ponoviti ove korake više puta kako biste postigli siguran rezultat, prenosi Yahoo.