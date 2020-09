Pedikura kod kuće

Priuštite svojim stopalima malo maženja prije zime. To možete obaviti i bez odlaska pedikeru - evo koji vam je alat potreban i što sve trebate imati na umu za što bolji rezultat

<p>Kad na proljeće iz cipela uskočimo u sandale i natikače, jedna od prvih stvari je riješiti se tvrde kože, žuljeva, uraslih noktiju i zanoktica, što većina nas prepušta stručnoj ruci pedikera. I sad kad je došlo vrijeme da pospremimo sandale i uvučemo noge u cipele, treba posvetiti malo pažnje stopalima i priuštiti im još malo njege prije zimskog sna. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako izgledaju nokti s gljivama</p><p>U većini slučajeva, to možete obaviti i kod kuće. Uz dobru pripremu svojim stopalima možete priuštiti posljednji ovogodišnji spa, baš kao da ste u vrhunskom wellness centru.</p><p>Evo nekoliko koraka koji su važni da biste stopala što bolje pripremili za zimu: </p><h2>Nabavite kvalitetan alat</h2><p>Vodite računa da nabavite ravne, a ne zakrivljene škarice za nokte, te kvalitetnu turpijicu za nokte, kao i dobar kamen, ili turpijicu za struganje tvrde kože sa stopala. Dodatno, treba vam potiskivač za kožicu, odnosno zanoktice, neka dobra maska za kutikule, te ulje ili pjena za stopala koje ćete dodati u lavor s toplom vodom. </p><p>Uoči zime ne morate lakirati nokte, ili ih možete premazati samo zaštitnim lakom, no ako volite unijeti malo boje bez obzira na to što su nokti skriveni u čarapama, nabavite zalihu laka koji želite te podlak i nadlak koji inače koristite.</p><h2>Podrežite nokte na nogama</h2><p>Upotrijebite ravne škarice za nokte kako biste stvorili urednu liniju i izbjegli urastanje noktiju ma rubovima, kaže Rita Remark, edukator za Essie, tvrtku koja se bavi proizvodnjom lakova za nokte. Kratki nokti na nogama sprječavaju da poderete čarape, dodaje, s tim da ih nakon podrezivanja treba isturpijati, no tako da turpijicu povlačite u jednom smjeru, kaže. </p><h2>Budite nježni prema zanokticama</h2><p>Kada skidate kožicu oko noktiju, imajte na umu da je uvijek bolje odrezati manje nego više, kaže Sigourney Nuñez, voditeljica edukacije u tvrtki koja proizvodi lakove za nokte OPI. Budite nježni s potiskivačem zanoktica, lagano pogurnite zanokticu koja je blizu područja kutikule prema van. Poanta potiskivača je odvojiti nakupine kožice od prirodnog nokta. To će pomoći da lak bolje prianja na nokte i da oni budu uredniji. Zatim uzmite trimer za kožicu i podrežite samo dijelove mrtve kože koji očito vire kao višak oko kutikule.</p><h2>Napravite piling grube kože na petama</h2><p>Započnite namakanjem stopala u kupki, kako biste omekšali mrtvu kožu na petama i olakšali njeno skidanje. Pomoću turpije za stopala uklonite grube dijelove kože. Usredotočite se posebno na rubove peta, gdje koža najprije ispuca, kao i na dijelu stopala gdje se javljaju žuljevi, savjetuje Remark.</p><h2>Priuštite stopalima masku</h2><p>Stavljanje maske na stopala održat ćete kožu dulje mekanom i nježnom. Ako su vaša stopala inače suha, isprobajte hidratantnu masku koja će nahraniti kožu na tabanima i učiniti je glatkijom. Ako vam je, pak, potrebno nešto za liječenje žuljeva i natisaka, nabavite kemijski piling za stopala, koji će razmekšati grubu kožu i skinuti je bez grubog fizičkog pilinga. Kada ispirete masku, potopite stopala dodatnih 10 minuta u kupku, da bi se opustila.</p><h2>Uvijek koristite temeljni lak koji njeguje</h2><p>Nemojte preskakati korištenje temeljnog laka za njegu i zaštitu noktiju na nogama, koji sprječava listanje noktiju i stvaranje žutih mrlja na noktima koje mogu nastati od tamnog laka. Najbolje je koristiti onaj sa hidratantnom formulom. </p><h2>Lak u boji nanesite u više slojeva</h2><p>Tijekom ljetne sezone viđali smo sve boje, od svijetlih ružičastih do zelenih te noktiju sa zabavnim slikama. Ako se radije držite klasike, zima je uvijek dobro vrijeme za eksperimentiranje, jer su nokti skriveni u cipelama. No, pazite da ne nanosite lak u predebelom sloju. Radije nanesite nekoliko tankih slojeva te osigurajte dovoljno vremena da se svaki sloj osuši do kraja, kako bi rezultati bili što bolji. </p><h2>Ne zaboravite zaštitni lak </h2><p>Za završni sloj laka potražite onaj s formulom za jačanje, savjetuje Remark. Nanesite gornji sloj svaka četiri dana kako bi vaš lak bio što dugotrajniji i sjajniji, dodaje. </p><h2>Ne žurite da trud ne propadne</h2><p>Pričekajte da se svježe nalakirani nokti osuše kako treba, odnosno vodite računa da se svaki sloj laka dobro osuši, kako se ne bi zalijepili za čarapu i tako vam propao sav trud. Preporučuje se nakon pedikure pričekati barem dva sata, da ne pokvarite rezultat. </p><h2> Ne zaboravite na ulje za kutikule</h2><p>Ulje za kutikulu ključno je za zdrave i jake nokte i na rukama i na nogama. Ono će nahraniti nokte i spriječiti da nožni prsti postanu i izgledaju suho, kaže Remark. Zato nakon svake manikure nanesite malo ulja i umasirajte ga oko kutikule nokta. To treba činiti uvijek nakon što se lak dobro osuši, jer prije lakiranja biste zamastili ploču nokta i lak se na nju neće primiti. </p><h2>Ponovite to svaki mjesec</h2><p>Svaki mjesec priuštite stopalima kupku, uredite nokte i skinite grubu kožu, jer ćete tako ljeto dočekati urednih nogu i održati zdravlje stopala. Nokte je dovoljno podrezivati svaka tri do četiri tjedna, što je dobar ritam i za sve ostalo, kažu stručnjaci. No ne zaboravite voditi računa o tome da stopala barem povremeno namažete sa hidratantnom kremom, koja će pridonijeti tome da se spriječi nakupljanje suhe kože. </p>