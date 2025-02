Savjeti za prevenciju raka dojke

Jedna životna navika može dati dodatnu zaštitu od razvoja bolesti - radi se, naravno, o kretanju i vježbanju. Istraživanja su pokazala da žene koje se intenzivno i učestalo bave tjelesnom aktivnošću imaju upola manju vjerojatnost za razvoj raka dojke u usporedbi s onima koje ne vježbaju. Taj učinak osobito je vidljiv kod mlađih žena prije menopauze. Osim što može smanjiti rizik, vježbanje pomaže i ženama oboljelima od raka dojke da lakše podnesu nuspojave liječenja, brže se oporave nakon operacije te poboljšava ukupnu stopu preživljavanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:18 rak dojke otisak prsta | Video: 24sata/REUTERS

Prehrana i rizik od raka dojke

Prehrana igra relativno malu, ali mjerljivu ulogu u prevenciji raka dojke. Konzumacija zasićenih masti može povećati rizik, dok unos voća, povrća i cjelovitih žitarica može pomoći u njegovom smanjenju. Međutim, u SAD-u niskomasna prehrana nije pokazala značajan učinak na smanjenje rizika od raka dojke.

Unos alkohola povezan je s povećanim rizikom od raka dojke, kao i pušenje. Žene koje dnevno konzumiraju dvije do četiri boce piva, dvije i pol do više od pet čaša vina ili dva do četiri kratka pića, imaju 41% veći rizik od razvoja raka dojke. Stoga se preporučuje ograničiti unos alkohola.

Važno je naglasiti da prehrana sama po sebi ne može neutralizirati ostale čimbenike rizika za rak dojke. Žene koje se pridržavaju zdrave prehrane i dalje bi trebale poduzimati druge preventivne mjere, uključujući redovite mamografske preglede.

Rano otkrivanje – ključ uspješnog liječenja

Najbolja strategija za poboljšanje ishoda raka dojke i dalje je njegovo rano otkrivanje i pravovremeno liječenje.

Foto: 123RF

Slijedi nekoliko preporuka, no svakako razgovarajte sa svojim liječnikom o tome što je najbolje za vas:

Redoviti liječnički pregledi i mamografija

Američko društvo za borbu protiv raka preporučuje da žene u dobi od 40 do 44 godine imaju mogućnost godišnjeg mamografskog pregleda ako to žele. Žene od 45 do 54 godine trebale bi obavljati mamografiju svake godine, dok se ženama starijima od 55 godina preporučuje mamografija svake 1 do 2 godine.

Američka radna skupina za preventivne zdravstvene mjere preporučuje mamografiju svake dvije godine u dobi od 40 do 74 godine. Posavjetujte se s liječnikom o tome kada biste trebali obaviti prvi mamografski pregled.

Kontracepcija i hormonska terapija

Ako koristite kontracepcijske pilule, porazgovarajte s liječnikom o njihovim prednostima i rizicima.

Također, ako ste u menopauzi ili joj se približavate, pitajte svog liječnika trebate li koristiti hormonsku nadomjesnu terapiju za ublažavanje simptoma. Istraživanja pokazuju da terapije koje kombiniraju estrogene i progestine mogu povećati rizik od raka dojke. Odluka o korištenju ove terapije trebala bi se temeljiti na vašem osobnom riziku od raka dojke.

Foto: DREAMSTIME/PIXSELL/PRIVATNI ALBUM

Lijekovi za smanjenje rizika

Kod žena s visokim rizikom od raka dojke, određeni lijekovi koji blokiraju učinak estrogena, poput raloksifena i tamoksifena, mogu smanjiti rizik od razvoja bolesti.

Također, inhibitori aromataze poput anastrozola (Arimidex) i eksemestana (Aromasin) pokazali su učinkovitost u smanjenju rizika kod žena u postmenopauzi. Prije uzimanja ovih lijekova potrebno je detaljno razgovarati s liječnikom o njihovim prednostima i mogućim nuspojavama.

Rano otkrivanje, zdrav način života i pravovremena medicinska skrb ključni su za smanjenje rizika od raka dojke i poboljšanje ishoda liječenja, piše webmd.