Pazite na veličinu traperica

Prvo i osnovno treba paziti da su traperice odgovarajuće veličine. Ako su premalene ili prevelike, neće izgledati dobro što god napravile. Naprotiv, obline će vam izgledati lošije nego što možda zaista jesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Birajte one srednjeg ili visokog struka

Osim što traperice niskog struka izlaze iz mode, one srednjeg i visokog su prikladnije za punije žene jer im fino oblikuju struk i odlično skrivaju višak naslaga na trbuhu.

Nije svejedno koje su boje

Tamno plave traperice su odličan izbor jer vizualno čine figuru tanjom. Osim toga, ta boja odlično se kombinira i uz nekoliko detalja može izgledati elegantno.

Budite kreativne s kombinacijama

Birajte majice, veste, košulje, sakoe i jakne koje padaju do sredine kukova. To će pomoći da silueta izgleda uravnoteženom. Svakako koristite zanimljive, upečatljive modne dodatke ili teksture na ostatku odjeće jer ćete to odvući pažnju sa nesavršenih dijelova tijela.

Svakako naglasite struk

Oblik pješčanog sata smatra se vrlo privlačnim na svakoj ženi pa je zato vrlo bitno naglasiti struk kad god je to moguće. Dobar izbor za to je tanki remen koji se stavlja preko majice ili košulje i to u visini struka. Jednak dojam možete ostaviti ako oko struka zavežete majicu.

I obuća je bitna

Pune pete, masivne te visoke čizme nisu dobar izbor. Najbolji dojam ostavit ćete u laganom obućom neutralnih boja - boja kože je savršena. Odlično će se ukopiti i cipele ili sandale u boji traperica.