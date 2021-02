Koncentrirajmo se samo na to kako da nekoliko dobro poznatih poza budu što ugodnije. Prije nego što se upustite u bilo koju od njih, preduvjet je kvalitetna komunikacija, te pažnja oko toga da partnerica bude dovoljno vlažna. Zato držite lubrikant pri ruci i koristite ga po potrebi. To je pola puta do dobrog seksa. Uz to, ne zaboravite na stimulaciju klitorisa, što je tajna ženskog užitka tijekom druge polovice putovanja.

Evo dobrih starih jednostavnih poza i savjeta za to kako ih izvesti 'majstorski':

1. Vrući misionarski seks

Pustite sjećanja na ona stara nevina vremena kad je ritmično gore-dolje bilo sve što ste znali o seksu i stvorite novo iskustvo sa klasičnim misionarskim položajem: Umjesto da partnerica raširi noge, a muškarac se smjesti između, učinite obrnutoi. To će omogućiti dodirivanje genitalija i stimulaciju klitorisa. Ova poza funkcionira odlično, jer na taj način nije važna veličina, već povezanost između partnera.

2. Na čvrstom jastuku

Uzmite čvršći jastuk i stavite ga ispod zdjelice. Savijte koljena, podignite zdjelicu prema gore i raširite noge toliko da se možete uprijeti o njih. Ovaj položaj omogućuje kontrolu dubine prodiranja i pogodan je za stimulaciju klitorisa tijekom odnosa.

3. Jahanje u sedlu

Preuzmite kontrolu tako što ćete biti gore: Ovaj je položaj idealan jer omogućava ljubljenje i gledanje u oči, a omogućava vam da određujete ritam prodiranja u kojem najviše uživate. Ne samo da tako možete osigurati stimulaciju klitorisa, nego se možete i ljuljati zdjelicom naprijed-nazad, kako biste povećali užitak.

4. Naslonjeni na zid

Pronađite zid ili stol na koji ćete se osloniti. Stanite jedno pred drugo, odaberite tko će 'držati' leđa, pa zakačite nogu oko noge druge osobe za potporu. Stimulirajte se trljanjem klitorisa o genitalije partnera i u međuvremenu izaberite ritam koji vam najbolje odgovara za približavanje i odmicanje tijela.

5. Bočno maženje

Možete se sučeliti, ili se postaviti tako da partner ulazi s leđa. Ako ste suočeni s partnerom, možete upravljati tako da stvoriti kut pod kojim partner prodire koji vam najbolje odgovara. Ako je partner iza vas, možete kontrolirati brzinu tako da vaš partner ostane miran i prepusti vam da se krećete vlastitim tempom i kontrolirate dubinu.

6. Senzacionalni duet

Ako volite jednostavno ležati na leđima, a potrebna vam je dodatna stimulacija klitorisa, ispružite se i činite to sami dok pozivate partnera da vam dodirne grudi ili vas poljubi. Ova poza može biti pravi dinamit.

7. Zeko

Tko je rekao da su seks igračke samo za samostalnu igru? Upalite svoj omiljeni vibrator i pokažite ga partneru. Plokažite ga partneru, pa za idući seks isplanirajte kako ga što blje iskoristiti za izravnu stimulaciju klitorisa, dok eksperimentirate s različitim položajima. Koristite različite postavke vibracije da biste povećali zadovoljstvo. Jako je važno da komunicirate o svemu, posebno o tome kakva vrsta stimulacije vam se sviđa.

8. Bojkot

Ako ste isprobali sve poze, a i dalje vam nije ugodno, posebno dok partner prodire, vrijeme je da malo bojkotirate 'posao'. Umjesto toga, vježbajte fokus. Usredotočite se na senzualne dodire, erotsku masažu i užitak, umjesto na samu izvedbu. Na primjer, možete isprobati pozu 69 i oralni seks, prenosi HealthLine.