Ovan - Must Be Christmas (Band of Marrymakers)

Nakon napornog dana na poslu ili kod kuće, vrijeme je da se opustite u društvu voljenih. Zaboravite na sve (ne)prilike koje ste doživjeli u posljednje vrijeme i uživajte...

Bik - Baby It's Cold Outside (Lady Gaga & Joseph Gordon)

Vrijeme je za iskazivanje ljubavi i lijepe osjećaje, zagrljaje, dekicu, topla pića i finu hranu. Uživajte u taktovima pjesme Baby It's Cold Outside u prepravljenoj i današnjem vremenu primjerenijoj verziji Lady Gage i Josepha Gordona.

Blizanci - This Is Christmas (War Is Over, Maroon 5)

Kod vas je stanje ili - ili. Ili ste strastveni obožavatelj Božića koji okiti kuću još 1.11. ili vam je to dan kao i svaki drugi. U svojoj dvojnoj ličnosti katkad ćete imati obje krajnosti. Ovo je jedna od pjesama koja odlično prenosi božićni duh i zajedništvo i koja će dirnuti čak i one najokorjelije Blizance. Uživajte...

Rak - Zvončići (Zagrebački mališani)

Ahhh...blagdani i sva ta hrana. Obožavate ih. Zajedno ste sa svojim najbližima, u toplini svog doma i pred bogatim stolom. Vama ne treba ništa više. Osim - dobre božićne pjesme!

Lav - Sretan Božić svakome (Fantomi)

Kao i obično, svake godine se naradite za Božić. I doma i na poslu. Na kraju Badnjaka padate od umora. Zaboravite na toliko posla. Podijelite ga, odustanite od nečega. I...uživajte. Nabacite na sebe jedan super božićni outfit, popravite svoju lijepu lavlju grivu, nasmiješite se sebi u zrcalu i nazdravite! Vrijeme je i za vaš odmor.

Djevica - Let It Snow (Frank Sinatra)

Kad je kuća čista, pokloni zapakirani i hrana pripremljena i Djevica se napokon može opustiti. Uživajte u svojim slobodnim danima, u društvu vaših najdražih i zaboravite na sve brige koje vas inače tište.

Vaga - All I Want For Christmas Is You

Vaga voli biti u društvu, voli da je se voli i obasipa poklonima i pažnjom. Ovo je jedan od njezinih omiljenih perioda u godini jer je tražena na sve strane.

Škorpion - The Christmas Song (Usher & Justin Bieber)

Iako ovo vrijeme može izluditi Škorpiona jer je puno napetosti i posla, na kraju svega on ipak voli blagdane i treba mu samo malo tišine i mira. Kad ludilo priprema prođe, on samo želi uživati i opustiti se. Ovaj hit je idealan za to.

Strijelac - Rudolph The Red Nos Reindeer (Gene Autry ft. The Pinefores)

Prosinac je vaš mjesec i sigurno ste u njemu uživali više nego u drugima što zbog rođendana, što zbog Adventa. Za vašu veselu i vrckavu narav koja nikad nema mira, ova pjesma je idealna.

Jarac - Driving Home For Christmas (Chris Rea)

Uvijek ispred svih pored sebe, s rogovima hrabro u budućnosti, ovaj znak zna pogoditi dobar balans modernog i tradicionalnog. Voli Božić, ali ne i sve što tradicija donosi sa sobom pa će uvijek uvesti i nešto svog i novog. Zato mu ova pjesma odgovara savršeno...

Vodenjak - Fairytale of New York (The Pogues ft. Kristy MacColl)

Totalno drukčiji od drugih je njihova životna pjesma, pa i božićna mora biti malo "pomaknutija". Veliki božićni hit koji priča priču o neobičnoj ljubavi ovom znaku odgovara idealno.

Ribe - Tiha noć (Marija Husar ft. Ivana Husar)

Najnježnija duša Zodijaka uživa u tradiciji blagdana, toplini, obitelji i ljubavi. Što više ljubavi joj dajte i Ribica će biti sretna. Ne kvarite joj blagdane ružnim riječima, pričama i dramama. Dajte joj njenu "Tihu noć".