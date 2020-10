Savršene kućice za bijeg iz ove stvarnosti su u Hrvatskoj: U njima se doista možete opustiti

Jesen je idealna za uživanje u prirodi, a mnogi se upravo u to doba odlučuju za odmor na nekom usamljenijem mjestu. Donosimo neke od najljepših kućica za jesenski odmor u Hrvatskoj

<p><strong>Planinska ruralna kuća Margerita</strong> nalazi se u Gorskom Kotaru, u Begovom Razdolju. Drvena goranska kuća stara je više od 100 godina, a adaptirana je u autohtonom stilu.</p><p>Idealno je polazište za planinarenje na Bjelolasicu, Veliku Višnjevicu, Bijele i Samarske stijene i bicikliranje na biciklističkim stazama, skijaško trčanje, alpsko skijanje u Mrkoplju i motocross off road.</p><p>U njoj može boraviti do sedmero ljudi, a cijene se kreću od 500 do 900 kuna, izuzev božićnog i novogodišnjeg termina. Namijenjena je za obitelj, prijatelje i parove, a dobrodošli su i ljubimci.</p><p><strong>Holiday Home Emotion</strong> se nalazi mjestu Dubrovčan kraj Tuheljskih toplica, usred predivne šume, u neposrednoj blizini Termi Tuhelj, ali i Stubičkih te Krapinskih toplica.</p><p>- Posebnost kuće je njezina lokacija, doslovno je usred šume što pruža mir i buđenje uz cvrkut ptica, odmor u doticaju s prirodom, uz uživanje u visokom komforu moderno preuređenog interijera samog objekta - objasnili su nam iz Holiday Home Emotiona.</p><p>Kuća je namijenjena svim ljubiteljima prirode, svima koji biraju privatnost umjesto smještaja u masovnom turizmu, poslovnim ljudima koji se žele maknuti od stresa i gradske gužve, avanturistima, planinarima, ali i parovima koji žele uživati u privatnosti kuće. Gostima su na raspolaganju dvije spavaće sobe, moderno opremljena kuhinja, blagovaona, dnevna soba s televizorom te luksuzno opremljena kupaonica. Objekt je na tri etaže, ima dvije velike terase vanjski roštilj. Prostor je klimatiziran i gosti mogu koristiti Wi-Fi internet. Dobrodošli su i kućni ljubimci.</p><p>Drvena kućica <strong>Tiny House Grabovac</strong> kraj Grabovca u Karlovačkoj županiji smjestila se na vrh brijega. Okružena je prekrasnom prirodom, a udaljena je tek 10 kilometara od Plitvičkih jezera. Cijena po noćenju je 95 eura na bookingu i 80 na Airbnb-u.</p><p>Montažna drvena kućica na svega 35 četvornih metara ima sve potrebno za idiličan odmor u prirodi. Ima jednu spavaću sobu i galeriju na kojoj se nalazi bračni ležaj. Tu je kupaonica kao i dnevni boravak, blagovaona i kuhinja zajedno. Interijer je uređen u modernom stilu. Drvena unutrašnjost daje posebnu toplinu, a veliki stakleni prozori u boravku pružaju pogled s brijega na dolinu. </p><p>- Većinom ljudi dolaze na odmor. Iznajmljujemo je za četvero ljudi - kaže vlasnik Zlatko Stanković.</p><p>- Okružena je voćnjakom i livadama. Mirno je, nema prometa jer je to slijepa ulica, a selo je udaljeno dva kilometra. U blizini susjedi imaju konje - kaže te dodaje da najviše dolaze parovi i obitelji s djecom.</p><p>Za ljubitelje prirode, u blizini su Baraćeve špilje, Dolina Jelena, rijeka Una, bajkovito selo Rastoke te mnoge biciklističke staze.<br/> Vani se nalazi roštilj i ložište od kamena gdje se u večernjim satima može uživati uz vatru na otvorenom. Kuća se grije na inventersku klimu i može grijati na minus 20 stupnjeva. Mali je prostor i vrlo brzo se zagrije.</p><p>Za ljubitelje robinzonskog turizma, poseban je doživljaj boraviti u dvjema drvenim kućicama u <strong>Riverlandu </strong>na Mrežnici koje su postavljene na drvene stupove pa izgleda kao da su smještene u krošnji stabala.</p><p>Kuće su jedna od druge udaljene oko 30 metara. U njima nema električne energije i izvan kuće je kemijski toalet i tuševi.</p><p>- Na donjem katu je kauč koji se može razvući u krevet za dvoje i na galeriji se nalazi bračni krevet. U jednu kućicu stane četvero gostiju - kaže vlasnik Karlo Golub.</p><p>Buđenje na Mrežnici i ispijanje jutarnje kave uz samu rijeku poseban je doživljaj domaćim i stranim turistima. Iako se kućice najviše iznajmljuju ljeti, još uvijek se može uhvatiti ugodan jesenski vikend i iskoristiti ga za bijeg u prirodu.</p><p>Kuća je predviđena za odmor, a proslave poput momačkih večeri nisu dozvoljene. Vani se nalazi roštilj pa si gosti mogu sami pripremati jelo, a u blizini se nalazi i hotel.</p><p>- Iznajmljujemo do kada vrijeme dopušta, a to će biti cijeli vjerojatno cijeli listopad. Cijena je 750 kuna po noćenju, a uvjet za rezervaciju su minimalno dva noćenja po kućici - kaže vlasnik.</p><p><strong>Zagorska hiža Cecilija</strong> smještena je u nenaseljenoj, pitomoj prirodi, na 365 m nadmorske visine, u neposrednoj je blizini centra Marije Bistrice, s prekrasnim pogledom na istočni dio Krapinsko-zagorske županije s kojeg puca pogled na planine Ivančicu i Strahinjčicu te na planine u Sloveniji i Austriji. </p><p>Tu možete uživati u pjevu ptica, šetati na friškom zagorskom zraku, makar na kratko živjeti u idiličnom okruženju stare zagorske hiže koja je opremljena u duhu starine s izmjenama koje su prilagođene vremenu u kojem se nalazimo. </p><p>Kuća ima potpuno opremljenu kuhinju s boravkom i blagovaonicom tako da gost može sam pripremati hranu, spavaću sobu u prizemlju, spavaći dio u potkrovlju, kupaonicu, predsoblje i veliku terasu s prednje strane na kojoj je smješten jacuzzi bazen, solarni tuš, ležaljke za sunčanje te manju terasu s bočne strane u sjeni oraha. </p><p>- Odmah do kuće nalazi se prekrasna sjenica pokrivena slamom ispod koje je masivan veliki stol za ugodno druženje ili odmor u hladovini - objasnio nam je vlasnik.</p>