Saznajte kako se riješiti sna koji se stalno ponavlja, a i koji snovi znače da ste pod stresom

Snovi nude uvid u podsvijest, a kad ste pod stresom, tada sanjate stresne snove. U slučaju snova o poplavi, to je gotovo uvijek neugodan san. No zašto se ti snovi događaju i kako ih prestati sanjati - evo što trebate znati.

Snovi o poplavi

Snovi o poplavi najčešće su povezani sa stvarnom životnom situacijom koja se pogoršava - vode rastu, baš kao što raste stres u stvarnom životu.

- Priroda poplave je da raste i nastavlja rasti, pa u tom smislu, u stvarnom životu čini se da radi istu stvar - objašnjava Lauri Loewenberg, tumačica snova.

Voda u snovima također predstavlja emocije, pa kada poplava izmiče kontroli, Loewenberg dodaje da bi to moglo značiti da su vaše emocije sve osjetljivije ili da se s njima teško nositi. Međutim, ovisno o kontekstu sna i uključenim specifičnostima, značenje sna postaje malo nijansiranije.

Foto: Fotolia

Prije nego pojasni nekoliko specifičnih scenarija snova o poplavi, Loewenberg također napominje da je sasvim uobičajeno da žene dožive snove o poplavi neposredno prije početka menstruacije.

- Dakle, uvjerite se da to nije slučaj prije nego što istražite druge razloge - dodaje ona.

7 uobičajenih snova o poplavama i njihova značenja

1. Poplava doma

Pojedinosti su uvijek važne u snovima, poput toga s kim ste, gdje ste i slično. Stoga, ako sanjate da vam je dom poplavljen, to vjerojatno ima veze s nečim u osobnom ili obiteljskom životu. Kao što kaže Loewenberg, ako je vaša dnevna soba ta koja poplavljuje, na primjer, to odražava situaciju s kojom živite svakodnevno. S druge strane, ako je to slučaj sa spavaćom sobom, to bi moglo više govoriti o intimnosti ili trenutnom partnerstvu. Prelazeći u kupaonicu, Loewenberg objašnjava da osjećate potrebu da se očistite ili oslobodite nečega negativnog ili frustrirajućeg.

Kuhinja je povezana s obitelji i prehranom, pa ako se ona iznenada nađe pod vodom, razmislite koji aspekt obiteljskog života izgleda kao da izmiče kontroli ili postaje teško njime upravljati. A u podrumu, za koji Loewenberg kaže da se obično odnosi na prošlost, poplave mogu predstavljati problem iz prošlosti koji ponovno izbija na površinu.

2. Nešto opasno u vodi

U nekim snovima o poplavi mogli biste primijetiti nešto prijeteće ili opasno u vodi, poput morskog psa, aligatora ili zmije. U ovom slučaju, Loewenberg kaže da vas podsvijest upozorava na situaciju u stvarnom životu koja uzrokuje da se osjećate ugroženo. Stvorenja koja grizu, na primjer, mogu predstavljati negativne riječi i kritiku, dok zmije mogu predstavljati prijevaru i izdaju.

Foto: themoviedb.org

3. Mutna voda

Već spomenuto, voda u snovima obično predstavlja emocionalno stanje, pa ako u snu primijetite da je poplavljena voda mutna, to bi moglo odražavati mutno ili zamućeno mentalno stanje. A prema Loewenbergu, to može ukazivati na depresiju ili čak na nejasno sagledavanje neke situacije. U ovom slučaju, kaže ona, podsvijest vas potiče da 'očistite zrak', ili u ovom slučaju vodu, kako biste povratili malo bistrine u svoj život.

4. Vozite po poplavljenoj cesti

Ako se vozite poplavljenom cestom, Loewenberg navodi da to može govoriti o području života koje je naizgled bilo u tijeku, ali je odgođeno, i koji god da je razlog kašnjenja, stvara stres.

- Dakle, morate shvatiti je li situacija koja se sve više pogoršava vanjska ili unutarnja. Jesu li vanjske okolnosti te koje postaju sve gore i gore ili je to nešto unutar vas - ističe Loewenberg, dodajući da stvari poput negativnih misli i emocija, strahova i tjeskobe mogu biti predstavljene sanjanjem vožnje po poplavljenoj cesti.

5. Netko je s vama tijekom poplave

S kim ste u snu, može ponuditi korisne tragove o tome što san pokušava reći, pa ako ste s nekim tijekom poplave, Loewenberg kaže da razjasnite je li to netko iz trenutnog života ili netko iz prošlosti.

Ako je to netko s kim trenutno imate posla, vjerojatno će biti uključen u stvarnu životnu situaciju koja uzrokuje san, ali ako je to netko s kim nemate posla svakodnevno ili netko iz prošlosti, onda predstavljaju neki dio vas ili predstavljaju nešto o situaciji. U tom slučaju, dodaje ona, zapitajte se po čemu se ta osoba ističe, kako se poistovjećujete s njom ili što vam padne na pamet kada pomislite na tu osobu.

- To će biti veza - ističe ona.

6. Istovremeno pada kiša

Neki snovi o poplavi možda ne uključuju kišu, ali prema Loewenbergu, ako pada kiša, primjerice na mačke i pse, dok poplava pustoši oko vas, to je veliki znak. Tipično, kaže ona, kiša će biti o nečemu što uzrokuje tugu, jer je kiša u snovima gotovo uvijek povezana s vlastitim suzama - to je vaša tuga.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

7. Radno mjesto je poplavljeno

Ako je radno mjesto poplavljeno u snu, to se vjerojatno odnosi na neke poteškoće s kojima se suočavate na poslu. Baš kao što poplava doma u snu predstavlja stres ili pogoršanje situacije u osobnom životu, ista se logika može primijeniti na san o poplavi radnog mjesta.

Kako prestati sanjati san koji se ponavlja

Najbolji način da riješite san koji se stalno ponavlja i koji više ne želite sanjati je tako da otkrijete kako se on odnosi na život na javi. Nakon toga možete poduzeti korake za rješavanje problema u stvarnom životu, a san bi trebao prestati.

U tu svrhu, Loewenberg uvijek preporučuje da pogledate dan prije nego ste sanjali san, jer ga nešto iz tog prethodnog dana pokreće i uzrokuje da se osjećate onako kako se osjećate u snu. Ona dodaje da tada možete procijeniti što ste osjetili ili bilo koje specifične misli koje ste imali u snu, a koje će vjerojatno odražavati misli i emocije koje imate u vezi sa stresorom u stvarnom životu. Nakon što shvatite koju situaciju predstavlja san, kaže Loewenberg, možete figurativno istražiti 'rješenje'. Baš kao što biste doslovno tražili uzvišenje u stvarnoj poplavi, ovaj san predstavlja podsvijest koja vas poziva da držite glavu iznad vode, izdignete se iznad poplave ili pronađete višu perspektivu.

Snovi i njihova simbolika nude jedinstveni pogled na unutarnje funkcioniranje uma, a ako stalno sanjate o poplavi, postanite znatiželjni što bi vam to moglo reći o situaciji iz stvarnog života - to bi mogla biti poruka koju ne želite ignorirati, donosi MBG.