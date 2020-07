Sedam hobija koji potiču vašu kreativnost: Aranžiranje, bojanje odjeće i organiziranje

Kreativnost dolazi u puno različitih oblika, a postoje mnoge aktivnosti koje nam pomažu da se prisjetimo kako je to biti mlad. Oni nam omogućuju miran umu, zaokupljaju nam pažnju i potiču koncentraciju

<h2>Hobiji nas povezuju s našim unutarnjim djetetom</h2><p>Kad smo bili mladi, naši su hobiji bili strukturirani - roditelji su nam pružili sve potrebne alate kako bi nas držali 'zaposlenima' što je dulje moguće. Tako smo bojili bojanke, igrali se s glinamolom ili pomogli tati da izgradi kućicu za ptice. Bez obzira na aktivnost, mali hobiji koji su poticali kreativnost bili su veliki dio naših malih života.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Valentina Bahora skuplja djetelinu s četiri lista, ima ih 660</p><p>Kako starimo, sve više smo zaposleni i često nemamo vremena ni prostora da se izgubimo u aktivnostima izvan naših uobičajenih rutina. No, hobiji omogućuju mir u našem umu i omogućuju nam da se oslobodimo uvjerenja o tome što smo sposobni, stoga je ključno da se ponovno povežemo s omiljenim kreativnim hobijima. Ključno u pokretanju hobija je pronalaženje nečega što nam zaokuplja pažnju i potiče koncentraciju, a to možete raditi svakodnevno, tjedno ili mjesečno.</p><p>Kreativnost dolazi u puno različitih oblika, a postoje mnoge aktivnosti koje nam pomažu da prisjetimo kako je to biti mlađi. U nastavku teksta slijedi nekoliko ideja za hobije koji nam mogu pomoći da se isključimo iz naših svakodnevnih rutina ispunjenih ekranima i povežemo sa svojim unutarnjim djetetom.</p><h2>1. Zabilježite svoje uspomene</h2><p>Isprintane slike nekada su bile jedini način za pregledavanja istih. No, sada kada imamo Facebook i Instagram, imamo digitalni album za sve slike i iako je to divno na mnogo načina, izrada albuma je intiman način na se možemo prisjetiti naših sjećanja izvan buke interneta.</p><p>Odvojite malo vremena za printanje svojih najdražih fotografija s telefona ili uložite u instant fotoaparat. Osnovne stvari kao što su olovke u boji, naljepnice i ljepilo možete naći u bilo kojoj većoj trgovini, a zatim se bacite na uređivanje i ukrašavanje dokumentirajući svoje uspomene. Također na Pinterestu i YouTubeu postoji mnoštvo izvora koji vas mogu inspirirati. Uzmite si jedno nedjeljno popodne, raširite sve potrebne materijale na pod svoje dnevne sobe i zabavite se stvarajući knjigu koju ćete cijeniti u godinama koje dolaze.</p><h2>2. Napravite svoj aranžman cvijeća</h2><p>Lako je otići do obližnje cvjećarnice i kupiti već napravljeni buket za ukras u vašem domu. Međutim, dodirnuti, osjetiti i učiti o biljkama dok sastavljate vlastiti buket nije samo kreativan, već i umirujući način povezivanja s prirodom.</p><p>Započnite odlukom o shemi boja i stila s kojim ćete započeti izradu vašeg aranžmana. Istražite koje je cvijeće u sezoni. Mnogi gradovi imaju veleprodajne cvjetne tržnice na kojima se nalazi sezonsko cvijeće kao i lijep asortiman uvezenog cvijeća. Odlazak na tržište cvijeća sjajan je način da vidite tu veliku raznolikost cvijeća - plus mogu biti jeftiniji od onih u maloprodaji.</p><p>Druga je mogućnost otići u kupnju kod svog lokalnog poljoprivrednika i kupiti pojedinačno cvijeće na obližnjim održivim farmama koje prodaju sezonsko cvijeće. Prije odlaska provjerite koje posude za cvjetne aranžmane imate i koliko buketa želite napraviti. Cvjetne aranžmane možete izraditi i u vazama koje već imate u svom domu.</p><h2>3. Obojite svoju odjeću</h2><p>Bojanje odjeće u šarene boje mnogima je bila glavna zabava tijekom djetinjstva, a pogotovo ako ste to radili s prijateljima. Tako se u vrlo kratkom vremenu jednostavan bijeli komad odjeće pretvori u umjetničko djelo. Bojanje odjeće i sada je veliki trend tijekom proljeća i ljeta, pa ako vas interesira ovakva vrsta hobija, slobodno se bacite u kreativno bojenje bijele majice ili hlača. Ako se u prošlosti niste toliko bavili bojenjem odjeće, razmislite o bojenju ručnika, prekrivača ili stolnjaka ili ostalih kućnih potrepština.</p><h2>4. Započnite pisati u svoj planer</h2><p>Pisanje u planer bilježi vaš život u kategorijama poput zadataka, događaja, bilješki, mjeseci, dana i godina. Tako sve životne detalje u osnovi stavljate u lijepo personalizirani časopis. Izvornu metodu 'Bullet Journala' razvio je <strong>Ryder Carrol</strong>, čiji je postupak poprilično matematički i logičan, ali njegov je pristup jednostavan i primjenjiv ako ste početnici kada se radi u pisanju planera ili rokovnika.</p><p>Kada uložite svu svoju kreativnost u planer, on može biti jako sličan spomenarima, ali je sustavniji i koristi se svakodnevno, za tjedno ili mjesečno planiranje. Također, postoji mnoštvo izvora na društvenim mrežama koji vas mogu poučiti o tome kako započeti stvaranje svog vlastitog personaliziranog planera.</p><h2>5. Napravite svoj mali vrt i redovito ga njegujte</h2><p>Kako se nastavljamo kretati prema sve više tehnološki razvijenom društvu, sve manje smo povezani s prirodom. Vrtlarstvo je nevjerojatan način povezivanja sa zemljom, a ujedno je i stalan podsjetnik da trebamo njegovati našu planetu. To je također aktivnost koja doslovno uzemljuje našu dušu i nudi mir našem umu.</p><p>Započnite označavanjem prostora gdje će biti vaš vrt koji može biti malen ili velik, ovisno o tome što vam prostor dopušta. Za početak posadite samo nekoliko biljaka (ovo je vrlo važno jer je potrebno neko vrijeme da naučite ispravno njegovati svaku biljku). Također je važno istražiti koja su godišnja doba najbolja za određeno bilje i na taj način isplanirati svoj vrt. Stvaranje biljnog vrta je prekrasan način da se odmaknete od bučnog života i istinski se povežete s prirodom.</p><h2>6. Napravite vlastite proizvode za njegu kože</h2><p>Izrada vlastitih kozmetičkih proizvoda sjajan je način uklanjanja otpada, a ujedno je i prilika da minimizirate štetne sastojke koje stavljate na kožu. Postoji mnogo različitih proizvoda koje možete napraviti za svoju kožu, a potrebno je samo istraživanje, vrijeme i posude za pohranu vaših domaćih proizvoda.</p><p>Započnite s proizvodima koje želite imati u svojoj kupaonici ili s proizvodima koji su vam preskupi za kupnju, pa umjesto da ih kupujete, napravite svoje! Ako si želite priuštiti masku za lice; napravite jednu meda ili izradite piling od metvice.</p><h2>7. 'Nadogradite' svoju odjeću</h2><p>Nadograđivanje i uređivanje odjeće može biti nešto malo poput dodavanja pribadača vašoj omiljenoj traper jakni ili nešto veliko poput izrade vlastite haljine. Ovaj hobi može biti i kreativan i praktičan, primjerice, možete prekrojiti par ludih traperica ili staviti ukrase na beretku.</p><p>Uzdizanje vašeg osobnog stila dodavanjem prilagođenih detalja može proširiti način na koji upotrebljavate modu kao oblik kreativnog izražavanja. Ako imate slatku haljinu za koju želite da vam bude pripijena uz tijelu - dodajte pojas ili uzmite neku svilenu vrpcu i zavežite je oko struka. Ako imate par traperica za koje želite da budu malo kraće - izrežite ih.</p><p>Kada započinjete s hobijem, pobrinite se da vam ne bude dosadno te proširite svoje jedinstvene sposobnosti i vještine na zabavan i kreativan način, piše <a href="https://www.thegoodtrade.com/features/screen-free-hobbies-that-spark-creativity" target="_blank">The Good Trade</a>.</p>