Nadia Bokody iz Sydneya rekla je da su žene odlične glumice. A ona to zna jer muškarci uvijek inzistiraju na tome da nitko nikad nije glumio orgazam s njima, unatoč činjenici da 80 posto žena priznaje da to čini - bilo povremeno ili učestalo, prenosi The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa

Pretvaranje da uživate u seksu više nego što je to stvarno istina, moglo bi se činiti bezazlenim, ali Nadia kaže da to ukazuje na nešto više zabrinjavajuće.

- Razlog zbog kojeg smo toliko uvjerljivi u glumljenju užitka je taj što smo cijeli život vježbali ignorirajući nelagodu - tvrdi ona.

Pritom se referira na brojne stvari koje su žene kroz povijest činile da budu više seksi, a to rade i danas - od neudobnih korzeta i vrtoglavih štikli do oskudne odjeće u kojima im je hladno.

- Žene se uči da da povezuju bol sa ženskošću, a kao primjer navodi i gubitak nevinosti i, naravno, porođaja - ističe.

Nisam znala koliko sam sam i sama prihvatila ovu poruku sve do prije otprilike šest mjeseci, kad sam bila podvrgnuta operaciji kako bih otkrila izvor peckanja u trbuhu koji me mučio gotovo dva desetljeća. Izvor boli bila je opsežna endometrioza, stanje u kojem tkivo koje se normalno nalazi u maternici počinje rasti u drugim dijelovima tijela.

Nadijin kirurg rekao joj je da je 'nevjerojatno' što je toliko dugo mogla živjeti s boli. Ali ona kaže: 'Ipak, to zapravo nije bilo nevjerojatno. Kao i mnoge žene koje poznajem, bol nije postala toliko stvar koja se 'uočava', već dio pozadine mog postojanja.'

Nekako je normalno da stvari povezane sa seksom ponekad budu nelagodne i bole, a žene najčešće misle da je problem u njima samima i da tako to treba biti. Pa nije ni čudno da se ženski užitak simulira otkako žene postoje i to će teško prestati.

- Ne može se poreći da je žene kratko promijenila kultura koja nas nije samo naučila staviti svoju udobnost na zadnje mjesto, već je to ugradila u kodeks ženstvenosti. Međutim, u nekom trenutku moramo sami shvatiti, ovo jednostavno ne ide. Dakle, evo bombe s istinom koja bi mogla pomoći u dopiranju do srži problema: seks bi se trebao biti jako ugodan ... I unatoč svemu što smo naučeni, ovo nije ekskluzivno za muškarce - tvrdi Nadija.