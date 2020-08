'Seks je najbolji na godišnjem odmoru' - kaže većina parova

Iako se parovi pribojavaju i da će im ponestati tema i da će im biti dosadno na godišnjem odmoru, većina se ipak slaže kako im je u to vrijeme seks najbolji

<p>Seks na plaži priželjkuje većina Amerikanaca, pokazalo je istraživanje društvene mreže Zoosk.com provedeno na 1529 ljudi. Gotovo tri četvrtine ljudi od 18. do 49. godine tvrde da je seks najbolji na godišnjem odmoru.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Oko 22 posto njih vjeruje kako je odmor u tropskim krajevima najromantičniji izbor, dok je za 19 posto njih to posjet Parizu ili Rimu. Krstarenje je ideal za 15 posto ispitanika dok je za devet posto to romantični obiteljski hotel i kampiranje.</p><p>Oko 38 posto parova brine se da će živcirati jedno drugo na odmoru, a 73 posto žena najviše smeta partnerovo hrkanje. Gotovo 15 posto partnera pribojava se da neće imati što pričati sa svojom boljom polovicom, dok je za 15 posto noćna mora dijeljenje kupaonice. Muškarci (59%) se najviše boje šopinga sa ženom, otkrila je studija. </p><p>Što se tiče samog putovanja, oko 86 posto parova boji se da će ih razdvojiti na zrakoplovu. Prijašnja su istraživanja potvrdila da su duboka opuštenost i nedostatak napetosti ključ za žensko uzbuđenje, a to omoguće upravo godišnji odmor. </p>