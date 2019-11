Seks poza ga otkriva: Odmiče li se nakon seksa, boji se obaveza

- Muškarci koji vole misionarski položaju u seksu u životu se strogo drže pravila, vjerni su i nježni partneri koji vas neće razočarati. No definitivno takvi muškarci nisu dosadni. U ovom položaju, njegova je sva pažnja usmjerena na partnericu, a tu su i kontakt očima, zagrljaji, poljupci. Ako želite stabilnost i izmjenjivanje nježnosti, takav je muškarac savršen izbor za vas - istaknuo je stručnjak za govor tijela, Jan Hargrave.

Položaj žlice za osjećajnog tipa

Poza žlice odnosno položaj u kojem oboje ležite na boku, s time da je on iza vas, otkriva muškarca koji stalno traži potvrdu ženinih osjećaja. Ovaj položaj omogućuje posebnu intimnost, što ukazuje na to da je vaš muškarac osjećajan tip, objasnio je Hargrave.

Doggy style ga emocionalno ne razotkriva

Ako vaš muškarac obožava doggy style, on zapravo voli dominirati, biti alfa muškarac i ne želi se previše emocionalno otvarati. Budući da u ovoj pozi kontakt očima izostaje, to on zapravo i želi jer tako dobiva na sigurnosti. Ova poza ne vrišti emocijama koje govore o ljubavi i poštovanju, i ako inzistira na tom položaju, moguće je da ima problema sa samopouzdanjem.

Ako je žena gore, muškarcu je bitno i njezino zadovoljstvo

Iako većina muškaraca najviše voli upravo ovu pozu, ona ne govori puno dobroga o njima. Ako vaš muškarac inzistira na njoj, on zapravo ne želi uložiti previše truda već pušta vama da odigrate igru. Manjak ambicije i motivacije ne odnosi se samo na seks, već i na ostale dijelove života jer je ovaj muškarac uglavnom navikao da mu se sve servira.

Foto: Dreamstime

No ako ne inzistira samo na ovom položaju, ali mu je jedan od dražih, riječ je o zaigranoj mašti i takav muškarac moći će pružiti svojoj partnerici puno dobre zabave.

Poluzagrljaj je znak da je zadovoljan u vezi

Položaj u kojem žena leži na trbuhu, a muškarac je grli prilikom seksa u tzv. poluzagrljaju znak je da mu je ugodno s vama te da je zadovoljan u vezi, objasnila je stručnjakinja za komunikaciju dr. Audrey Nelson.

Bliski kontakt za muškarce koji vole nježnost

Ako vas muškarac privlači sebi tijekom seksa, on želi više intimnosti. Naime, privlači vas najosjetljivijem dijelu vrata, žili, a to je znak povjerenja i nježnosti. Takav tip muškarca zapravo voli da partnerica odlučuje u svemu, objasnio je stručnjak za neverbalnu komunikaciju i autor knjige "Ljubavni signali", dr. David Givens.

Foto: Dreamstime

Odmiče li se nakon seksa, boji se obaveza

Ako se muškarac nakon seksa odmah odmakne od vas, znak je da ne želi obaveze. Tim potezom stvara sigurnu udaljenost od vas, i psihičku i emocionalnu, istaknuo je Givens.

Ležanje na boku nakon seksa otkriva posesivca

Ako nakon seksa leži kraj vas u pozi žlice, odnosno na boku, muškarac je posve lud za vama, ali i pomalo posesivan. U ovom vas položaju on zaklanja, što ukazuje na dominantnost. Međutim, ako se želi maziti, ali tako da ste vi iza njega, ovaj položaj otkriva nekoga tko voli da se drugi brinu za njega, napomenuo je Hargrave.

