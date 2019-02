Seks stručnjakinja Tracey Cox: Kako se nositi s jakim libidom

Sve bi bilo jednostavnije kad bi oni s jakim libidom izlazili s takvim partnerima, i obrnuto. Svima bi seksualni život, a i veze bili lakši, napisala je za Daily Mail Tracey Cox, jedna od najpoznatijih svjetskih stručnjakinja za seks, govor tijela i veze koja o seksualnim problemima piše preko 30 godina.

Kako kaže Cox, studije pokazuju da u svakom trećem braku u Velikoj Britaniji i SAD-u ljudi imaju problem s neusklađenim libidom, a ona misli da je ta brojka i veća pa se pita 'zašto se onda uporno spajamo s onima koji o seksu ne misle isto kao mi'.

- Jedan je razlog to što se veze ne temelje samo na seksu, zaljubimo se iz brojnih razloga i odlučimo biti s nekim - kaže Cox i dodaje da je drugi razlog to što je na početku veze ionako teško pretpostaviti kakav seks i koliko istog netko stvarno želi.

- Na naš libido snažno utječu hormoni i druge supstance koje nam luduju u tijelu na početku veze, a dok smo zaljubljeni tijelo proizvodi visoke doze tzv. PEA ili feniletilamina i dopamina zbog kojeg polude i oni koji inače ne bi - objašnjava Cox i dodaje da se zbog toga netko sa smanjenom željom za seksom ponaša kao da ima veliki libido.

Osoba a s velikom libidom, koja stalno proizvodi visoke doze testosterona koji kod oba spola regulira seksualnu želju, možda misli 'Odlično, napokon netko tko voli seks koliko i ja'. No, oboje je, na žalost, zeznula priroda, a hormonalna se ravnoteža vrati nakon par mjeseci ludila, najviše nakon godinu i pol, ističe Cox, a onda je jasno ako ste zapravo oboje ekstremni slučajevi.

- Tako se dogodi da gosp. 'Uvijek spreman i voljan' završi s gosp. 'Daj mi kabelsku svaki dan' i oboje se pitaju što se dogodilo - objašnjava Cox i kaže kako 'postoje načini da oboje u vezi budu zadovoljni, no najvažnije je da jedan drugoga ne krive'.

Ne krivite se međusobno

- Osoba sa slabijim libidom nije kriva što ne slini svaki put kad vidi grudi ili se nazire biceps, kao što ni vi niste što slinite - kaže Cox i naglašava da je upravljanje proizvodnjom testosterona (visoke doze kod visokih libida, a niske kod niskih) izvan naše kontrole, te da su razni razlozi koji na to utječu.

- To kako nekog tretirate u krevetu će se odraziti i na drugim aspektima veze, a svađa oko toga tko je kriv vas neće nigdje odvesti - poručuje Cox i naglašava da je dobro znati i da to koliko seksa netko želi ne ovisi o tome kojeg je spola, bez obzira na to što nas društvo uvjerava, jer 'nemaju sve žene niski libido, niti svi muškarci visoki', kaže Cox. A evo kakav plan predlaže.

Akcijski plan za osobe s niskim libidom

Prihvatite odgovornost

- Mene ne smeta što on ima niski libido - rekla mi je jednu večer žena koju sam savjetovala u TV emisiji, priča Cox i nastavlja: 'Ali me smeta što ništa ne radi u vezi toga, već samo očekuje da ću ja to prihvatiti.'

I dok je, kako ističe Cox, istina da osobe s nižim libidom obično ispadnu problem u vezi, često je istina i da ništa po tom pitanju ne poduzimaju pa savjetuje:

- Budite aktivni, nemojte sjediti i čekati da vas želja za seksom potapše po leđima - savjetuje.

Gledajte na seksualni život kao na račun u banci

- Ako hoćete da prihod ostane pozitivan, morate redovito nešto položiti - upozorava Cox i objašnjava da je u redu odbiti seks ako ste se upravo vratili s putovanja gdje ste se stalno seksali, ali ako ništa ne poduzmete šest tjedana, 'novac se počinje topiti'.

Naspavajte se

Nedavna su istraživanja pokazala da dobar san jako pomaže ženskom libidu jer, kako ističe Fox, zbog 'isprekidanog spavanja dolazi do redukcije testosterona koji je kod oba spola ključan za libido'.

Nađite se na pola puta

- Ako ne želite seks, može li oralni seks? A ako ne želite nikakav seks, možda možete samo nju/njega zadovoljiti. Kako god, možete ponuditi nekakvu fizičku bliskost ili maženje - kaže Cox i napominje da je onda dobro da ovaj drugi napravi što treba da se opustite, bilo da je to masaža ili da se pobrine za prljavo posuđe.

Nek vam seks bude među prioritetima

- Ako izbjegavate seks i niste zainteresirani, vjerojatno je seks i zadnje što vam se da navečer - kaže Cox i upozorava da se i oni s velikim libidom ponekad pitaju 'je li seks vrijedan sve te muke nakon napornog dana na poslu. Zato savjetuje:

- Napravite da vam ovo bude rutina: nakon posla malo popričajte, poseksajte se pa večerajte i lezite pred TV. Ili barem preko vikenda ponesite doručak u krevet i neka vam ti dani budu dani za seks.

Ako već inicirate, nek bude jasno

- Ako vam partner nije navikao da vi inicirate seks, ono što je vama očito njemu možda i nije - objašnjava Cox. Dodaje i kako će možda jedna strana biti zbunjena i misliti 'Inače me uvijek odbija, kako to da sad baš želi', zbog čega će partner prestati inicirati seks.

Dodaje da je dobro strastveno poljubiti partnera prije nego odete u kupaonicu ili nešto na brzinu obaviti i time mu dati do znanja da očekujete nastavak i da isti želite.

Sinkronizirajte se

Cox kaže, promislite je li kod vas stvarno stvar u neusklađenim libidima ili je jedno možda noćna ptica, a vi uvijek inicirate seks ujutro, a navečer zaspite. Zato preporučuje da se preko vikenda seksate oko podne ili kroz rano poslijepodne, ne ujutro ni navečer.

Seks ne mora uvijek biti baš 'seks'

- Nemojte da svaka akcija završi seksom, pokušajte oralno ili rukom zadovoljiti jedan drugoga - kaže Cox i objašnjava da većina žena, njih čak 70 do 80 posto ne svrši (ili ne svrši samo) tijekom seksa pa im je seks i najdosadniji. Stoga nije ni čudno da ga odbijaju.

Općenito je lakše svršiti onome tko ima veći libido i teže onome tko ima manji pa eksperimentirajte s drugim tehnikama zadovoljavanja.

Nemojte se previše opuštati kad legnete

Umjesto toga se koncentrirajte na erotični osjećaj pa, kako savjetuje Cox, učvrstite mišiće na bedrima, guzi i donjem dijelu trbuha, jer će vam to pomoći da 'probudite orgazmički refleks'. A onda pokušajte ostati u tom seksi raspoloženju, jer nitko tko brine oko djece, posla i neplaćenih računa ne može i pri tom biti seksi.

Napravite popis 'najdražih seksualnih...'

- Poza, igrački, lubrikanata, fantazija i sve ih negdje zapišite. Stalno ih 'apdejtajte' - kaže Cox i objašnjava da će vam to pomoći da budete koncentrirani na seks i dodate neke stvari na tu listu koje biste bez nje možda i zaboravili.

Posjetite doktora

I provjerite kakvi ste sa zdravljem općenito, ali kako i Cox ističe, vidite i postoji li nešto što bi moglo biti prepreka vašoj seksualnoj želji.

Vodite seks dnevnik

- Zapišite svaku erotičnu misao koja vam padne na pamet, a ovdje pišite i kako vam ide s ovim planom - savjetuje Cox..

Uvedite ga u svršavanje

Ako možete svršiti samo ležeći na trbuhu s licem prema dolje dok vam je ruka između nogu (da, neke žene mogu samo tako), kako Cox savjetuje, objasnite mu i nađite način da i on sudjeluje u vašem orgazmu.

Što češće masturbirajte

- Što više svršavate, tijelo više želi orgazam - objašnjava Cox zbog čega predlaže da se 'što češće dirate'.

Rasteretite se

- Razmislite što vam može pomoći da više želite seks (kupka, gledanje porno filmova) - kaže Cox. Dodaje da, ako imate djecu, ne koristite njih kao ispriku. Budite i supruga, ne samo majka, napominje.

Nemojte govoriti 'Ne'

- Ako i ne želite, promislite kad ćete htjeti - savjetuje Cox i dodaje da je velika razlika između 'Ne' i 'Mogli bismo ujutro'.

Odbijte seks, ne osobu

- Ako vam se baš ne da, recite da ne želite seks, ali biste se mogli maziti - poručuje Cox.

I ne bi vam smetalo da se poseksate

- Nemojte samo razmišljati o tome, izgovorite ovo i to što prije - sugerira Cox i objašnjava kako 'je dokazano da što više vremena prođe od ideje do realizacije, manje su šanse da ćete ikad tu ideju realizirati'.

Plan akcije za osobe s visokim libidom

Nemojte odbijanje shvatiti osobno

- Onima s visokom libidom je teško shvatiti da netko seks ne želi pa ponekad misle da partner želi seks, samo ne s njima - objašnjava Cox i kaže da ne treba shvaćati 'ne' preosobno jer je problem zaista u nedostatku želje.

Masturbirajte češće

- Da, ovo vrijedi za jedne i druge, masturbiranje potiče želju za orgazmom, ali i rješava nas napetosti - objasnila je.

Pogledajte stvari iz drugog ugla

Razmislite kako biste se osjećali da je druga strana pokazala da ne želi diranje, poljupce ili seks, kaže Cox i objašnjava da oni s većim libidom teško povjeruju da drugi stvarno moraju 'raditi na tome' da žele seks.

Neka vam tehnika bude najbolja što može biti

- Neefektivne seksualne tehnike su jedan od razloga zašto neke žene odbijaju seks, jer zašto bi netko tko nikad ne svrši stalno htio seks - upozorava Cox.

Budite njen ljubavnik iz snova, ne svoj

- Čak i ako ste odlični u tehničkom smislu, neće biti bitno ako uvijek pokušavate 'oživjeti' svoje maštarije, a ne njene - napominje Cox. Dodaje kako će partner/ica više htjeti seks ako u njemu uistinu uživa.

Obratite pažnju kad on/ona želi seks

- Koje je doba dana, što je bilo prije, tko je napravio prvi korak, sve to će vam pomoći da drugi put inscenirate poželjnu atmosferu - kaže Cox.

Promislite jeste li sigurno željni seksa

- Nemojte da vam seks bude izgovor, a zapravo želite bliskost ili maženje, ali niste znali kako to reći - upozorava Cox.

Ne tražite više nego možete podnijeti

Nemojte zahtijevati 'seksualne bakanalije', ako bi vas zadovoljio i 'griz' - kaže Cox i objašnjava da 'samo zato što njoj ne ispada jezik kad vas vidi, ne znači da joj je manje stalo'.

Dodaje i da ne biste trebali uvijek očekivati 'seksualni maraton, već se zadovoljite ponekad i seksom na brzinu, jer može biti fantastičan'.