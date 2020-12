U sije\u010dnju je Rob zapo\u010deo jednogodi\u0161nji program razmjene u LA-u, pa je par odr\u017eavao vezu na daljinu.

- Odr\u017eavali smo vezu preko telefona i video poziva, a to nam je toliko oja\u010dalo vezu - ka\u017ee Jen.

Kad se Rob vratio ku\u0107i za Bo\u017ei\u0107 2018. godine, odlu\u010dili su dan provesti sami, i tada su po prvi put vodili ljubav.

- Imali smo osje\u0107aj ko da smo se seksali milijun puta prije. Proveli smo toliko vremena razgovaraju\u0107i, raspravljaju\u0107i o svemu, od seksa do omiljene hrane. Bili smo prisni na svim razinama, ne samo seksualno - rekla je Jen.

Tjedan dana kasnije, Rob ju je zaprosio u novogodi\u0161njoj no\u0107i. No, u novoj godini po\u010deo je raditi za informati\u010dku tvrtku, provode\u0107i ve\u0107i dio vremena putuju\u0107i, dok je Jen stalno radila u Manchesteru.

- Seks nama nikada nije bio prioritet. Sve je bilo u ma\u017eenju i bliskosti. Rekla sam Robu da bismo trebali zabraniti seks do sljede\u0107eg Bo\u017ei\u0107a, jer je to tako dobro funkcioniralo godinu prije. Iskreno, nije bio \u0161okiran kad sam to predlo\u017eila. Ve\u0107 smo bili zaru\u010deni pa je znao da sam predana i mislili smo da \u0107e nam to Bo\u017ei\u0107 u\u010diniti posebnim - rekla je Jen.

Jen shva\u0107a da to mo\u017eda mnogi ne\u0107e prihvatiti, no ona ka\u017ee kako je njoj najbitnije da se njihovi prijatelji sla\u017eu s tim.

- Rekli smo par na\u0161ih prijatelja koji su u du\u017eim vezama, koji su nam otkrili da i oni \u010dak imaju seks nekoliko puta godi\u0161nje.\u00a0Rob i ja se jednostavno ne stignemo zamarati seksom tijekom godine. Pro\u0161li Bo\u017ei\u0107 seks je bio nevjerojatan i\u00a0seksali smo se pet puta. Pa i prvo dijete smo za\u010deli na Bo\u017ei\u0107, a kad smo to saznali bili smo presretni. Tada smo oboje znali da nam je zabrana seksa do Bo\u017ei\u0107a bila najbolja odluka koju smo ikad donijeli - obja\u0161njava Jen.

Jen je Arabellu rodila 2. listopada ove godine, nakon iscrpljuju\u0107eg poro\u0111aja od 42 sata. Arabella je kasnila tri tjedna.

- Trudno\u0107a me iscrpila. Imala sam u\u017easne jutarnje mu\u010dnine. Zaglavili smo u Kaliforniji nakon \u0161to smo tamo putovali u posjet Robovu ocu tjedan dana prije karantene. Robov posao mu je omogu\u0107io rad od doma, a ja sam bila preslaba da bih i razmi\u0161ljala o seksu. Kad je Arabella stigla, oboje smo se zaljubili u nju. Oboje \u017eelimo da ona ima brata ili sestru bliskih godina, tako da je pritisak da ponovno zatrudnim ovog Bo\u017ei\u0107a. Oboje smo odlu\u010dni stvoriti jo\u0161 jedno bo\u017ei\u0107no \u010dudo i uvjereni smo da je na\u0161a jednogodi\u0161nja zabrana seksa jedan od razloga za\u0161to \u0107emo uspjeti. Kao novi roditelji, jo\u0161 uvijek smo iscrpljeni, ali ne bismo ni\u0161ta promijenili. Jedva \u010dekam Bo\u017ei\u0107. Znam da je i Rob uzbu\u0111en i i\u0161\u010dekivanje seksa \u010dini ga jo\u0161 uzbudljivijim. Nadam se da \u0107e nam ova godina dati jo\u0161 jednu bebu - rekla je Jen, pi\u0161e The Sun.