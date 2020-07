Seksolog: 'Seks u javnosti kod nekih ljudi stvara veliki ugođaj, zato i pokazuju svoje spolovilo'

U vrijeme interneta imamo velike mogućnosti. Tako se tu mogu zadovoljiti svačije potrebe. Ljudi mogu koristiti i maštarije u sigurnim okolnosti, objasnio je dr. Arbanas, seksualni terapeut

<p>Uz ljeto dolaze vrućine, a uz vrućine dolaze i sirove strasti. Sve više eksplicitnih scena viđamo po obali, a zašto je to tako, pitali smo prvog hrvatskog seksologa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Postoje neke okolnosti koje mi u širem smislu smatramo parafilijama koje ljude privlače i seksualno uzbuđuju, a koje možda na prvi pogled nemaju direktne veze sa seksom i tu spada recimo seks na plaži ili seks na javnom mjestu, rekao je doc.dr.sc. <strong>Goran Arbanas</strong> (50), dr. med., spec. psihijatar, psihoterapeut, forenzički psihijatar, seksualni terapeut, FECSM.</p><p>Ovaj dio FECSM označava da je položio ispit iz seksualne medicine, no u Hrvatskoj ne postoji adekvatna titula za to njegovo znanje. No, vratimo se na strasti.</p><p>- To se naziva ekshibicionizam. Dakle, to je stanje gdje čovjeka seksualno privlači i uzbuđuje činjenica da pokazuje, bilo spolovilo, bilo da pokazuje seksualni čin pred drugim osobama i najčešće pred osobama koje to nisu očekivale, koje su iznenađene, dakle, da postoji ovaj faktor iznenađenja i prepasti - objasnio je dr. Arbanas i objasnio da ima razlika u ekshibicionizmu.</p><p>- Kod seksa na plaži tu se ipak radi o tome da je to društveno neprihvatljivo, da je to čak i zabranjeno. Da je to kažnjivo. Što znači da to nije ovaj najblaži oblik ekshibicionizma, ali s druge strane nije niti njegov krajnji oblik. Krajnji patološki oblik ekshibicionizma su oni ljudi koji se pokazuju ženama koje to ne očekuju, negdje iza ugla ih dočekaju pa najčešće masturbiraju i pri tome ih to seksualno uzbuđuje - rekao je dr. Arbanas te nastavio: </p><p>- Međutim i ovdje kod seksa na plaži, upravo ta činjenica da je to na javnom mjestu, da to drugi vide je to što stvara taj ugođaj, što stvara tu komponentu povećanog seksualnog uzbuđenja - rekao je i naglasio da su ovakve scene opasne za djecu u pretpubertetu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seks na plaži</strong></p><p>- To djeci određenih dobnih skupina može biti neprimjereno. Dakle, manja djeca, djeca prije puberteta ne razumijevaju seksualnost onako kako mi odrasli ljudi razumijemo i oni tu neće vidjeti ono što mi vidimo i zbog toga se smatra da je svako izlaganje neprimjerenom sadržaju manjoj djeci neprimjereno i da se treba sankcionirati - naglasio je dr. Arbanas. </p><p>- U vrijeme interneta imamo velike mogućnosti. Tako se tu mogu zadovoljiti svačije potrebe. Ljudi mogu koristiti i maštarije u sigurnim okolnosti, a ako su u vezi s nekom drugom osobom i ona je slobodna isto dijeliti, ali u kontroliranim uvjetima. Pa svakako preporučujem te tehnike koju su sigurne, a s druge strane nikoga ne ugrožavaju - zaključio je dr. Arbanas.</p>