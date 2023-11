Senkini privjesci dio su grada Vukovara: 'Vole ih sve žene, od curica do 90-godišnjakinja'

Gotovo da nema žene u Vukovaru koja u svojoj kolekciji nakita nema barem jedan primjerak unikatne ogrlice zvane "Vukovarska damica". Riječ je o simpatično urešenom privjesku u obliku žene koja, pod kreativnim prstima autorice Senke Nikšić, može imati različite karaktere - može biti uglađena dama u fenomenalnoj haljini, frajerica u trapericama, pankerica, umjetnica, tinejdžerica. Svaka je posebna, originalna, malo koja nalikuje jedna na drugu, a u posebnim danima, kao što je Dan sjećanja na tragediju Vukovara, damica nosi haljinu u obliku vukovarskog Vodotornja. Upravo zbog svoje popularnosti i specifičnosti, damice su postale priznati vukovarski suvenir.

- Priča o damicama traje već pet godina, a vukovarska turistička zajednica uvrstila ih je na popis suvenira grada Vukovara i to mi je posebno drago. Damica je nastala spontano. Bila je to jedna od kreacija nadahnutih Vukovarom, ženicama koje ovdje žive, ženama koje su ovdje nekad živjele, a koje su uvijek bile uređene dame i koje su držale do sebe. Htjela sam tome odati svojevrsnu počast i, kad sam je prezentirala, dogodio se 'boom'. Počele su mi se javljati tisuće žena iz cijele Hrvatske. Sve su htjele svoju damicu. Obožavaju ih sve žene, od curica do 90-godišnjakinja, što me zaista veseli - kaže nam Senka, koja damice izrađuje u svojem ateljeu u obiteljskoj kući, gdje ima i izložbeno-prodajni salončić.

Senka je, zapravo, vukovarska snaha, koja u tom gradu živi već 22 godine, a u njega se doselila iz rodnoga Koprivničkog Ivanca.

- S Vukovarom me spojila ljubav. Suprug Darko je Vukovarac, branitelj s Trpinjske ceste. Upoznali smo se u Zagrebu, kamo je bio došao kao prognanik. U Vukovar smo došli čim se moglo. Imamo tri sina i ovdje smo već 22 godine. Vukovar mi se jako svidio, sretna sam ovdje, uživam u svojem domu i sa svojom obitelji. Odmah nakon dolaska nisam uspjela naći posao pa mi je moj dotadašnji hobi dobro došao. Naime, po zanimanju sam administrativni tajnik, ali sam se uvijek, radeći taj posao, bavila i svojim umjetničkim hobijem kojega volim od malena. Moja najveća ljubav je slikanje ali sve su moje slike završavale kao pokloni dragim ljudima. S vremenom sam se počela baviti izradom nakita. Malo po malo i hobi se razvio u posao. Sve sam sama naučila, razvijala razne tehnike i stilove. Težila sam posebnostima, da moji radovi ipak budu malo drugačiji i inovativniji - objasnila je Senka, koja je uz svoj posao/hobi uspjela i biti uspješna majka trojici sinova.

Već pet godina ima obrt nazvan Ženske radosti, u okviru kojeg egzistira damica, kao i drugi nakit koji Senka izrađuje uglavnom od prirodnih materijala. Prisutna je na društvenim mrežama, putem kojih i prodaje svoj nakit, iako često izlaže i na sajmovima diljem Slavonije, a njene se damice mogu kupiti i u drugim gradovima, u poklon galerijama.

- Vukovarska damica može biti na lančiću, ogrlica na kožnom ovjesu, privjesak za ključ, ukras za torbicu, broš ili čak uramljena kao slika. Simpatično mi je što ih mnogi muškarci kupuju suprugama. Imam puno žena koje ih stalno kupuju, pa imaju kolekciju od 20, pa i više. Šalju mi fotografije svojih kolekcija. Jedna ženica čak je svoj božićni bor ukrasila damicama. To mi je bio vrh - smijući se kaže Senka te dodaje kako joj za izradu damica treba mnogo vremena jer puno toga šiva ručno, a i dosta njih radi prema posebnim željama svojih kupaca.

- Nastojim ih izrađivati različite jer one i jesu različitih karaktera. U dane Božića izrađujem blagdansku kolekciju, pa su odjevene kao mrazice. Na proljeće su u cvijeću, na zimu u bundicama, na jesen u trapericama. Prije dvije godine osmislila sam damicu koja ima haljinu u obliku vukovarskoj Vodotornja i ona se svima svidjela. Sad je izrađujem prigodno za Dan sjećanja na Vukovar - kaže Senka.