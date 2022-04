Šest horoskopskih znakova koji će radije biti sami nego u vezi

Postoje različite vrste usamljenika. Postoje ljudi koji više vole biti sami, ali im ne smetaju povremeni društveni kontakti, druga vrsta usamljenika jesu društvene osobe, ali ne uspijevaju uvijek u društvenoj interakciji - jednostavno im samoća bolje odgovara. Iako mnogi introverti žude za vremenom samo za sebe, oni ne moraju nužno biti sami, baš kao što svi ekstroverti ne moraju biti s ljudima 24 sata dnevno.

1. Škorpion

Nije da Škorpioni ne vole biti u blizini ljudi, vole, nego im je jako bitno da mogu ući u vlastite glave. Kada Škorpion postane opsjednut osobom ili nekim projektom, skloni su okrenuti se prema sebi. Oni planiraju i postaju vrlo usredotočeni na svoju opsesiju, pa su skloni izbjegavati društvo drugih ljudi tijekom tog vremena. Vole sjediti sami sa svojim mislima i slušati ih bez prekidanja.

2. Djevica

Djevica je jedan od znakova koji uživa u društvu, ali ga ono istodobno nevjerojatno iscrpljuje. Definitivno uživaju u svom vremenu provedenom nasamo. Djevice vole provoditi svoje vrijeme u istraživanju ili pisanju i uvijek pokušavaju biti bolje. Budući da su sramežljive i oprezne, ako se ne osjećaju ugodno u društvenoj situaciji, odlučit će svaki put ostati kod kuće, a ako misle da će im društveni događaj na neki način koristiti, onda će se natjerati se da izađu. Djevice su obično vrlo orijentirane na posao pa nije nevjerojatno da će se toliko zaokupiti radnjom da uopće ne shvaćaju koliko vremena provode same, prenosi YourTango.

3. Rak

Rakovi vole ljude i vole se zabavljati, ali ako osjete ogorčenost i povrijeđenost zbog negativnog tretmana koji su doživjeli od strane drugih, povući će se u svoju ljušturu. Rakovi vole biti kod kuće, pa im to nije teret, već nešto u čemu uživaju. Rakovi su vrlo osjetljivi, a postoje trenuci kada svijet može biti okrutno i surovo mjesto. Oni ne mogu podnijeti stalnu salvu podražaja i negativnosti i stoga moraju imati malo vremena za sebe da se oporave.

4. Ribe

Ribe vole ljude, ali vole biti i same. Mnogo vremena provode sa svojim mislima. Ribe su iznimno maštovite i provode mnogo vremena stvarajući. Znaju biti lijene, pa ako neki društveni događaj podrazumijeva oblačenje i odlazak negdje, Ribe će se odlučiti za ostanak u krevetu i opuštanje. One mogu biti vrlo zadovoljne same sobom, radeći svoje i povlačeći se u svijet svoje mašte. Postoje trenuci kada je Ribama očajnički potreban društveni kontakt, ali kada je ta potreba zadovoljena, mogu dugo ostati sami.

5. Jarac

Jarac može biti izuzetno društven jednu minutu, a drugu, savršeno sretan što je sam i radi svoje. Postoje trenuci kada se radije drži sebe i ima vrlo malo društvenih interakcija. Teško je procijeniti Jarčevu društvenu razinu. To može biti zato što su previše zaokupljeni poslom da bi išli na zabave, ili ponekad im njihovo raspoloženje može diktirati da je vrijeme da budu sami. Zaključak je da se Jarci vrlo dobro mogu nositi sa samoćom.

6. Vodenjak

Vodenjaci vole ljude, ali još više vole biti neovisni i raditi neke stvari sami. Nemaju problema sami putovati i istraživati ​​nova mjesta; zapravo, oni to vole više. Žele vidjeti stvari koje žele svojim tempom, umjesto da uzimaju u obzir tuđe potrebe. Oni mogu uživati ​​u vlastitom društvu i ne osjećaju se prevarenim kada su solo. Vodenjaci obično ne sudjeluju u grupnim aktivnostima koje mogu navesti druge da pomisle da su usamljenici, ali to je više od toga - pojedincima Vodenjacima najviše odgovara da rade svoje.

