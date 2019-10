Šest stvari koje ne volite na sebi, a mogu biti jako privlačne

Ljudi su često nesigurni u svoje nesavršenosti koje ih zapravo čine jedinstvenima i privlačnima drugima. Prihvaćanje mana jedan od najboljih načina da zavolite sebe, a to će vas učiniti privlačnijima.

BrightSide donosi nesavršenosti koje vas zapravo čine privlačnijima nego što ste mislili.

1. Lako postanete opsjednuti nečime

Odlično je voljeti nešto, ali kad to košta vaše zdravlje i odnose s drugima, to je problem. S druge strane, vaša opsesija može biti jako privlačna drugima. Kad ste opsjednuti nečime, vjerujete u to svim srcem. Opsesivni ljudi znaju da, ako se odluče za nešto, oni će to ostvariti na bilo koji način. Bilo da je riječ o glazbi, pisanju ili hobiju, može vas voditi do uspjeha.

2. Volite otkrivati stvari o sebi

Može biti problematično ako otkrijete previše informacija pogrešnim ljudima. No, ako gradite nove odnose ili produbljujete veze s ljudima, to ne mora biti loše. Razvijanje bliskosti i intimnosti, dijeljenje vaših osobnih podataka postupno može djelovati privlačno. U početku se možete osjećati nelagodno, ali dugoročno to pomaže vezi da napreduje.

3. Tražite od ljudi da vas podržavaju u vašim ciljevima

Odlično je imati najboljeg prijatelja, a fenomenalno je kada imate nekoga da vas podrži u nečemu što volite ili želite. Ljudi obično ne traže pomoć jer se boje da izgledati 'slabo', ali ne znaju da je to znak apsolutne snage.

4. Volite ogovarati

Gotovo svi mrze tračeve. Neki tračevi mogu biti štetni, ali studije tvrde suprotno. Neki tračevi mogu spasiti vaše prijatelje od štete i upozoriti ih na loše ljude ili situacije. Tračevi se u prvi mah mogu činiti lošima, ali njima možete sačuvati svoje bližnje.

5. Zalažete se za sebe na način koji neki smatraju nepristojnim

Ponekad vam se ne sviđa viđati se s ljudima, dobiti posao, preseliti se u novi grad ili reći da, jer ste sami sebi prioritet. Najbolja stvar koju ikada možete imati je vaše vrijeme, a ne vaš novac. Budite sebični i nemilosrdni ako netko nije dostojan vašeg vremena i energije. Uz to, djelujete samopouzdano, što je privlačno.

6. Volite ići polako

Ljudi se uvijek žure da dovrše stvari. Idu na mnogo sastanaka, zabava i razgovaraju sa što većim brojem ljudi. To nekima može biti kaotično. Zbog toga je bolje da se usredotočite na razgovor s nekoliko ljudi i da radite količinu posla koju možete napraviti na najbolji način kako biste postigli svoje ciljeve. Prednost dajete kvaliteti, više nego količini, i to može biti jako dobro.

