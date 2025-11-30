Šest vrsta kreatina i kako odabrati najbolju opciju za sebe

4. Alkalizirani (puferirani) kreatin: Neki proizvođači pokušali su poboljšati stabilnost kreatina u želucu dodavanjem alkalnog praha. Vjeruje se da bi to moglo povećati njegovu potentnost i smanjiti potencijalne nuspojave, poput nadutosti i grčeva. Studija iz 2012. otkrila je pak da nije bio korisniji od monohidratnih oblika i nije bilo razlika u pogledu nuspojava. Iako nije bio lošiji od monohidratnih oblika, nije bio ni bolji. | Foto: Dreamstime/ilustracija