Šesto čulo nije samo 'bapska priča', CIA ga istražuje od 1970.

Jeste li se ikada uhvatili kako imate snažan osjećaj da će se nešto dogoditi - i onda se to stvarno dogodi? Taj 'osjećaj' mnogi pripisuju intuiciji, drugi pukoj slučajnosti. No znanstvenici se već desetljećima pitaju isto: je li predosjećaj samo igra uma ili postoji nešto više od onoga što možemo objasniti?
U nastavku doznajte zašto se ovim fenomenom bave znanstvenici, američka vojska i obavještajne službe te gdje završava znanost, a počinje misterij.
| Foto: 123RF
U nastavku doznajte zašto se ovim fenomenom bave znanstvenici, američka vojska i obavještajne službe te gdje završava znanost, a počinje misterij. |
Foto: 123RF
U nastavku doznajte zašto se ovim fenomenom bave znanstvenici, američka vojska i obavještajne službe te gdje završava znanost, a počinje misterij.
| Foto: 123RF
1. VIŠE OD PUKOG OSJEĆAJA -
Jeste li ikada imali neobjašnjiv, ali snažan osjećaj da će se neka situacija dogoditi? Popular Mechanics tvrdi da biste možda trebali poslušati svoju intuiciju, jer vam ona može reći više nego što mislite.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. PREDOSJEĆAJ -
Popular Mechanics piše kako neuroznanstvenici i psiholozi već dugo pokušavaju otkriti što se krije iza predosjećaja – osjećaja da bi se nešto moglo dogoditi u budućnosti, čak i kada nemate nikakve konkretne dokaze osim vlastitog osjećaja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. AMERIČKA MORNARICA JE ZAINTERESIRANA -
Time Magazine je, primjerice, u tekstu iz 2017. otkrio da je Ured za pomorska istraživanja američke vojske uložio 3,85 milijuna dolara u proučavanje predosjećaja i intuicije među mornarima i marincima.
| Foto: 123RF
4. ISKORIŠAVANJE POTENCIJALA -
Prema pisanju Time Magazinea, znanstvenici koji rade za mornaricu manje su usmjereni na razumijevanje samog fenomena, a više na mogućnost njegove praktične primjene u operativne svrhe.
| Foto: Fotolia
5. I CIA SE UKLJUČILA -
Američka vlada ima dugu i zanimljivu povijest istraživanja ovog fenomena. CIA i Ministarstvo obrane provodili su eksperimente još od 1970-ih godina.
| Foto: Evelyn Hockstein
6. DA, NE, MOŽDA -
Time Magazine navodi da su ti vladini eksperimenti pokazali kako je predosjećaj kod nekih ljudi slab, kod drugih snažan, a kod rijetkih – izniman.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. IZVAN VREMENA I PROSTORA -
Kad bi se postojanje predosjećaja pokazalo stvarnim – a Popular Mechanics objašnjava da se on smatra dijelom izvanosjetilne percepcije – to bi značilo da ljudska percepcija vremena nije tako linearna kako je zamišljamo.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. KVANTNA ISPREPLETENOST -
Neki, kako ističe Popular Mechanics, tvrde da bi intuicija mogla biti oblik kvantne isprepletenosti, u kojoj ne samo prostor, nego i vrijeme omogućuje nešto nalik sjećanju koje dolazi iz budućnosti.
| Foto: Dreamstime
9. PRAZNOVJERJE I POUZDANOST -
Ipak, te se teorije zasad uglavnom pojavljuju u rubnim istraživanjima i često graniče s praznovjerjem i pseudoznanošću.
| Foto: Fotolia
10. PODRUČJE NEOBJAŠNJIVOG -
Čini se da će predosjećaji i intuicija zasad ostati u domeni neobjašnjivog – barem dok se ne pojave čvršći znanstveni dokazi koji bi ih potkrijepili.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA