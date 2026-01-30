ZANIMLJIVE ČINJENICE Šesto čulo nije samo 'bapska priča', CIA ga istražuje od 1970.

Jeste li se ikada uhvatili kako imate snažan osjećaj da će se nešto dogoditi - i onda se to stvarno dogodi? Taj 'osjećaj' mnogi pripisuju intuiciji, drugi pukoj slučajnosti. No znanstvenici se već desetljećima pitaju isto: je li predosjećaj samo igra uma ili postoji nešto više od onoga što možemo objasniti?