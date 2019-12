Sestra je preživjela moždani udar, svi je samo iskorištavaju

Poštovani Mevludine,

molim vas za hitnu pomoć jer sam na izmaku mentalnih snaga, a muče me mnogi životni problemi. Rođena sam 1968. Imam mnogo pitanja, ali me najviše muči što će biti s mojom sestrom Mirom koja je rođena 1967. Imala je jak moždani udar. Čini mi se da je svi oko nje samo iskorištavaju. Željela bih joj više pomoći. Također me zanima moje zdravlje, posao, sin. Hoću li se napokon početi osjećati bolje nego sada? Već sam vam pisala, ali možda postoji razlog zašto mi niste odgovorili. Hvala vam na savjetima i odgovorima.

šifra: 7777

Odgovor:

Previše ste sumnjičavi, ali ovog puta s razlogom, jer mnogi su vas tijekom života varali. Također vidim da vama ništa nije išlo od ruke jedno dulje vrijeme. Maštoviti ste, bili ste prije više romantični i više ste išli za svojim snovima, a sada ste postali pomalo bezvoljni. No to će se popraviti, osobito u ožujku i travnju iduće godine. Tada će vam sve krenuti u nekom boljem smjeru. Bez obzira što vam sestra boluje, vidim da će se i dalje svi oko nje pronaći načina da izvuku neku korist. No također vidim da će se ona uz neurologa i fizijatra ipak oporaviti i mnogo bolje osjećati. Liječenje bi moglo potrajati, ali ona će biti uporna i stanje će ipak biti bolje nego prije. Osjećat će se bolje. Vi ćete prema njoj biti pažljiviji što će ona znati cijeniti. Oboje ćete na kraju biti zadovoljne. Za četiri godine vidim i vama i sestri veliki uspon na svim područjima života. Samo tako nastavite. Sretno.

