Sestre Olsen imaju kombinaciju luksuza i finog minimalizma

Brend The Row, slavnih sestara Olsen, omiljena je marka ljubiteljica jednostavnosti, koje ne žele isticati brendove, sjaj i glamur, već su na strani decentnog luksuza i jednostavnosti

<p>Mary Kate i Ashley Olsen vlasnice su jednog od najboljih minimalističkih brendova na modnoj sceni, a njihov je izričaj bazičan i kvalitetan. Ovih dana donose prijedloge za proljeće 2021.</p><p>Baloner je dio svake The Row kolekcije, svaki put pomalo je reinterpretiran, ovisno o trendovima. Iako, ovaj brend se ne mijenja tako često, uglavnom su to komotni komadi koje vole ljubiteljice čistog dizajna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda </strong></p><p>U moru bazičnih boja, posebno mjesto imaju tamno plava i crna, uglavnom na fluidnim komadima.</p><p>U kolekciji je i zelena, uglavnom u zagasitim pigmentima, a dizajnerice je predlažu u varijanti od glave do pete. Torbe su mekane, praktične, od kože bez ukrasa.</p><p>Od modnih dodataka tu je i kožnato remenje, koje sestre Olsen predlažu na široke, lagane proljetne bež hlače.</p>