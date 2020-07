Dijete u bazenu mora biti pod stalnim nadzorom

Malu djecu koja još nisu sigurna na nogama, ali ni onu stariju, koja već skaču u vodu i spuštaju se toboganom, nemojte ostavljati bez direktnog nadzora, upozorava pedijatar dr. Milivoj Jovančević

<p>Malo dijete uvijek mora biti pod neposrednim nadzorom odrasle osobe, a pogotovo ako postoji mogućnost ozljede, ili nezgode. Roditelji uvijek trebaju imati na umu da je za nesreću doista dovoljan već i trenutak nepažnje, čak i onda kad vam se čini da ništa ne može poći po zlu, upozorava pedijatar dr. <strong>Milivoj Jovančević,</strong> komentirajući nesreću koja se prije nekoliko dana dogodila u Istri. </p><p>Dječačić star 17 mjeseci utopio se u malom napuhanom bazenu u dvorištu u samo 20-ak centimetara vode. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novi trend - pješčani bazeni u dvorištu</p><p> </p><p>Jovančević ističe kako je u svim situacijama u kojima postoji neposredna opasnost važno da roditelji imaju na umu da nije dovoljno samo sjediti u blizini djeteta, dok se bavite nečim drugim, već treba biti u direktnoj interakciji s njim, tako da ste stalno uključeni u igru.</p><p>Dodaje da se to jednako odnosi na malu djecu, koja još nisu stabilna na nogama, koja mogu pasti i u vrlo plitku vodu, iz koje se neće moći dići na vrijeme, kao i na nešto stariju djecu koja se penju na tobogan ili skaču, te već znaju plivati, pogotovo ako je voda dublja. </p><p>- Sjećam se primjera iz prakse: Mama je sjedila pored bazena oko kojeg se dijete igralo i gledala ga, te samo kratko pogledala na drugu stranu; kad se okrenula, dijete je već bilo na dnu bazena. Srećom, uspjeli su ga spasiti, no to je doista primjer koji pokazuje koliko je važno biti baš uz dijete - kaže sugovornik.</p><p>I sami proizvođači bazena nerijetko upozoravaju roditelje na to da je vrlo važno paziti na sigurnost djece. Tako se u upozorenjima na uputama za sastavljanje bazena ponekad može naći i preporuka da se oni ne ostavljaju napuhani i napunjeni vodom stalno. Jer, nesreća se može dogoditi i kad nije vrijeme za igru u bazenu, ako je on djetetu dostupan.</p><p>Tako dr. <strong>Ben Hoffman </strong>iz Američke akademije za pedijatriju kaže da postoje istraživanja koja ukazuju na to da se i do 70 posto utapanja mlađe djece dogodi kad nije vrijeme za igru u bazenu. </p><p>Osim toga, ako ostavljate bazen pun vode po nekoliko dana, velike su šanse da će se u njemu nakupiti mikrobi koji mogu štetiti zdravlju. Kod takvih malih bazena nije pametno pribjeći kloriranju, jer je zbog male količine vode teško pogoditi dozu klora. Osim toga kod njih ne postoje filteri za pročišćavanje vode, pa ih je bolje redovno prazniti i češće oprati. Zbog toga su za djecu najprihvatljiviji mali bazeni, koje ne treba puniti s puno vode, pa vam češće pražnjenje neće biti skupo.</p><p>Uz to, kad su u pitanju veći bazeni u kojima se kupa više mališana, treba imati na umu i uobičajene mjere zaštite. Evo kako ćete povećati sigurnost djeteta u bazenu i oko njega: </p>