Simptomi visokog tlaka koje ne treba ignorirati i najbolji načini za sniziti tlak

Visoki krvni tlak često prolazi neprimjetno, ali ponekad može izazvati simptome koje ne treba zanemariti. Poseban oprez potreban je u trudnoći, kada povišen tlak može dovesti do komplikacija
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SIMPTOMI VISOKOG TLAKA Visoki krvni tlak najčešće ne uzrokuje nikakve simptome, pa osoba može godinama imati povišene vrijednosti, a da toga nije svjesna. Tegobe se češće javljaju kada tlak postane vrlo visok ili kada počne utjecati na organe, zbog čega je redovito mjerenje posebno važno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIMPTOMI VISOKOG TLAKA Visoki krvni tlak najčešće ne uzrokuje nikakve simptome, pa osoba može godinama imati povišene vrijednosti, a da toga nije svjesna. Tegobe se češće javljaju kada tlak postane vrlo visok ili kada počne utjecati na organe, zbog čega je redovito mjerenje posebno važno. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIMPTOMI VISOKOG TLAKA Visoki krvni tlak najčešće ne uzrokuje nikakve simptome, pa osoba može godinama imati povišene vrijednosti, a da toga nije svjesna. Tegobe se češće javljaju kada tlak postane vrlo visok ili kada počne utjecati na organe, zbog čega je redovito mjerenje posebno važno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GLAVOBOLJA Glavobolja može biti jedan od simptoma povišenog krvnog tlaka, osobito kada su vrijednosti izrazito visoke. Ipak, glavobolja sama po sebi nije dovoljna za zaključak da osoba ima hipertenziju.
| Foto: 123RF
KRVARENJE IZ NOSA Krvarenje iz nosa može se pojaviti kod izrazito povišenog krvnog tlaka. Međutim, može imati i brojne druge uzroke pa samo po sebi nije pouzdan pokazatelj hipertenzije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
UMOR Neobjašnjivi umor može se pojaviti kod osoba s povišenim krvnim tlakom. Budući da je riječ o nespecifičnom simptomu, tlak je potrebno provjeriti mjerenjem.
| Foto: Mandic
PROBLEMI S VIDOM Kod izrazito povišenog tlaka mogu se pojaviti smetnje vida. Nagla promjena vida posebno je razlog za liječničku procjenu.
| Foto: hadrian - ifeelstock
OTEŽANO DISANJE Otežano disanje može se pojaviti kada je krvni tlak jako povišen ili kada su zahvaćeni srce i krvne žile. Ako se pojavi naglo ili je izraženo, potrebno je potražiti liječničku pomoć.
| Foto: MadRolly
LUPANJE SRCA Osjećaj ubrzanog ili snažnog lupanja srca može pratiti povišen krvni tlak. Budući da može imati različite uzroke, važno je izmjeriti tlak i po potrebi razgovarati s liječnikom.
| Foto: 123RF
ZUJANJE U UŠIMA Zujanje ili šum u ušima može se pojaviti uz povišen krvni tlak. Ipak, taj simptom može biti povezan i s drugim zdravstvenim problemima.
| Foto: 123RF
SIMPTOMI VISOKOG TLAKA U TRUDNOĆI Povišen krvni tlak u trudnoći može se pojaviti nakon 20. tjedna trudnoće i biti povezan s preeklampsijom. Budući da se stanje može razvijati i bez jasnih simptoma, redovite kontrole tlaka i urina tijekom trudnoće vrlo su važne.
| Foto: 123RF
JAKA GLAVOBOLJA U TRUDNOĆI Snažna i uporna glavobolja u trudnoći može biti znak povišenog krvnog tlaka ili preeklampsije. Posebno je važno reagirati ako se ne smiruje ili se pojavi zajedno s drugim upozoravajućim simptomima.
| Foto: Dreamstime
SMETNJE VIDA U TRUDNOĆI Zamućen vid, bljeskovi pred očima ili druge nagle promjene vida mogu biti znak preeklampsije. Takve simptome tijekom trudnoće ne treba zanemariti i potrebno je javiti se liječniku.
| Foto: DREAMSTIME
NAGLO OTICANJE LICA I RUKU Blago oticanje nogu često je uobičajeno u trudnoći, no naglo oticanje lica i ruku može biti znak komplikacija. Posebno treba obratiti pozornost ako se pojavi uz glavobolju ili povišen krvni tlak.
| Foto: 123RF
BOL U GORNJEM DIJELU TRBUHA Bol ispod rebara ili u gornjem dijelu trbuha može biti jedan od znakova preeklampsije. Ako je jaka ili se javlja uz mučninu, povraćanje ili smetnje vida, potrebna je liječnička procjena.
| Foto: Dreamstime
MUČNINA I POVRAĆANJE U TRUDNOĆI Iznenadna ili jaka mučnina i povraćanje, osobito u kasnijoj trudnoći, mogu biti povezani s preeklampsijom. Ako se pojave zajedno s drugim upozoravajućim simptomima, treba se obratiti liječniku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OTEŽANO DISANJE U TRUDNOĆI Otežano disanje može pratiti ozbiljnije komplikacije povezane s visokim krvnim tlakom u trudnoći. Nagla ili izražena kratkoća daha zahtijeva brzu liječničku procjenu.
| Foto: twinsterphoto
U nastavku pogledajte kako si možete pomoći kod povišenog tlaka.
| Foto: Dusanka Visnjican
REDOVITA TJELESNA AKTIVNOST Redovito kretanje može pomoći u regulaciji i snižavanju krvnog tlaka. Preporučuje se najmanje 30 minuta tjelesne aktivnosti dnevno, uz prilagodbu intenziteta zdravstvenom stanju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PRESTANAK PUŠENJA Prestanak pušenja važan je za zdravlje srca i krvnih žila te može pridonijeti boljoj kontroli krvnog tlaka. Uz prestanak pušenja preporučuje se usvojiti i druge zdrave životne navike.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
MANJE SOLI U PREHRANI Smanjenje unosa soli može pomoći u kontroli povišenog krvnog tlaka. Važno je paziti na količinu soli u hrani i birati uravnoteženu prehranu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ODRŽAVANJE ZDRAVE TJELESNE TEŽINE Održavanje zdrave tjelesne težine može pridonijeti regulaciji krvnog tlaka. U tome mogu pomoći uravnotežena prehrana i redovita tjelesna aktivnost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SMANJENJE STRESA Dugotrajan stres može otežati kontrolu krvnog tlaka, pa je korisno pronaći načine za opuštanje i smanjenje svakodnevnog opterećenja. Dovoljno odmora, kretanje i vrijeme za opuštanje mogu biti dio takvog pristupa.
| Foto: 123RF
UZIMANJE PROPISANE TERAPIJE Ako promjene životnih navika nisu dovoljne, liječnik može propisati lijekove za snižavanje krvnog tlaka. Terapiju treba uzimati prema liječničkim uputama i ne prekidati je samoinicijativno.
| Foto: Canva