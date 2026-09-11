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MUČI VAS TLAK?

Simptomi visokog tlaka koje ne treba ignorirati i najbolji načini za sniziti tlak

Visoki krvni tlak često prolazi neprimjetno, ali ponekad može izazvati simptome koje ne treba zanemariti. Poseban oprez potreban je u trudnoći, kada povišen tlak može dovesti do komplikacija
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Simptomi visokog tlaka koje ne treba ignorirati i najbolji načini za sniziti tlak
SIMPTOMI VISOKOG TLAKA Visoki krvni tlak najčešće ne uzrokuje nikakve simptome, pa osoba može godinama imati povišene vrijednosti, a da toga nije svjesna. Tegobe se češće javljaju kada tlak postane vrlo visok ili kada počne utjecati na organe, zbog čega je redovito mjerenje posebno važno. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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SIMPTOMI VISOKOG TLAKA Visoki krvni tlak najčešće ne uzrokuje nikakve simptome, pa osoba može godinama imati povišene vrijednosti, a da toga nije svjesna. Tegobe se češće javljaju kada tlak postane vrlo visok ili kada počne utjecati na organe, zbog čega je redovito mjerenje posebno važno. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

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