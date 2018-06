'Sin ima 40 godina i još se nije oženio, žene ga iskorištavaju...'

Poštovani Mevludine,

sin mi uskoro navršava 40 godina, a još se nije oženio. Htjela bih da ima obitelj, a njega žene samo iskorištavaju. Vidite li hoće li se uskoro oženiti i imati djecu? To mi je velika želja.

Kći mi je bez posla, hoće li ga uskoro naći? Hvala vam na odgovorima.

šifra: zabrinuta mama

Odgovor:

Vaš sin je jako pozitivan, duševno dobar, kreativan i maštovit. Sanjar je, no također vrlo razuman i pedantan. Imao je veze, ali vidim da su bile jako loše te vrlo komplicirane pa nisu trajale.

Nažalost, vidim da su ga često iskorištavale, no i on je malo pogriješio u svojim postupcima. No bez obzira na sve, vidim mu stabilnu vezu već krajem ove godine. Bit će vrlo odana, pažljiva, smirena i vrlo ustrajna žena. Krenut će u komunikaciju te u druženje, gdje vidim vezu pa i brak do kraja iduće godine.

Vidim poslije i bebu, dobit će dvoje djece. Cijenjen je na poslu i vidim mu opstanak na radnome mjestu. Bit ćete zadovoljni s njim. U iduće četiri godine vidim napredak na svim poljima.

Kći je energična, pomalo osjetljiva, ali također direktna i otvorena. U idućih nekoliko mjeseci ići će na razgovor za posao i vidim da će se napokon zaposliti. Bez obzira na sve što se trenutno događa, njoj se ostvari većina toga što zamisli. Sretno.

