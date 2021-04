Dragi Mevludine,

imam sina koji ima 30 godina. Voljela bih da mi odgovorite kakva ga sudbina očekuje. Nema djevojku i nikako da se skrasi. Hoće li je naći? Izlazi s prijateljima pa mi uvijek doma dođe pijan. Bojim se da ne upadne u loše društvo. Kad s njim pokušam razgovarati, on se ne otvara i ne želi reći što ga muči. Molim vas pomozite jer sam jadna i bojim se za njega.

šifra: jadna i tužna

Odgovor:

Analizirao sam fotografiju i zaključio kako je vaš sin vrlo osjetljiv, a tvrdoglav. Promjenjiva je raspoloženja i uvijek radi na svoju ruku. Ne trudi se previše, a nažalost se u zadnje vrijeme i opija te postaje nezgodan i razočaran. Vidim u ovoj situaciji i dalje probleme. Vi ćete mnogo snage i energije utrošiti jer on je dosta kompliciran. Ne vidim mu djevojku u bliskoj budućnosti pa niti ženidbu. Bojim se da ne padne u još lošiju situaciju stoga vi s njim pokušajte razgovarati kad vidite da je raspoložen. Potreban mu je savjet, no nastojte mu se na neki način približiti, a ne ga koriti zato što nema djevojku. On je još mlad i moguće je da se njegova priča okrene na pravi put, odnosno da se on korigira u ponašanju. Javite mi se opet polovicom godine. Sretno, ali i oprezno.