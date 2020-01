Sin ne želi s nama komunicirati i okrenuo se protiv naše obitelji

Dragi Mevludine,

imam muža, sina i kćer te dvoje unučadi. Problem je sin, koji već neko vrijeme ne želi s nama komunicirati, niti se javlja niti dolazi. Vrlo sam nesretna zbog toga. Već dugo ne razgovara s ocem, a sad se okrenuo i protiv mene te sestre. Živi sam, nije oženjen i još mi govori da će otići negdje i da nitko za njega više neće čuti.

Ne znam u čemu sam pogriješila, uvijek sam se trudila biti dobra majka. Bojim se da je bolestan i depresivan, no ne vidim način na koji mu mogu pomoći. Željela sam da se oženi i da ima svoju obitelj, no to se, nažalost, nije dogodilo. Molim vas da mi pomognete.



šifra: sin

Odgovor:

Vidim da ste imali velike poteškoće u životu. Uvijek nekog morate usmjeravati i voditi. Vidim da ste borbeni i poprilično pozitivni, no uvijek vam sve krene pa ubrzo stane. Vezali ste se u prošlosti za neke pogrešne ljude, no to je sad iza vas. Sin je poprilično razmažen. Kreativan je, ali brzo se zasiti. No vidim da je vrlo nesiguran i neodlučan.

I on je imao svoje ljubavne probleme i ispade. Vidim da ćete uskoro ponovno početi komunicirati i da će se vaš odnos normalizirati. Sve će krenuti nabolje, osobito u početkom godine i u srpnju. Njemu vidim poprilično dobru perspektivu i dobar život. Za dvije godine ga očekuju brak i djeca. Razloga za brigu zapravo nema.

