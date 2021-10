Dragi Mevludine,

moj sin je na zadnjoj godini fakulteta, ali nikako da sve ispite položi i studij privede kraju, ne znam u čemu je problem. Bavi se sportom pa me zanima hoće li u budućnosti biti uspješan. Ima i već neko vrijeme djevojku, među njima ponekad ima trzavica i različitih interesa, pa me zanima kakva ih budućnost očekuje. Hvala vam na odgovorima.

šifra: sportaš

Odgovor:

Vaš sin je predan i kreativan, dobronamjeran i vrlo pozitivan, čiste duše. No vidim da će imati nešto problema na fakultetu, ali da će nekako uspjeti dati ispite koje treba položiti te uskoro i diplomirati. Vidim da je u vezi, ali s tom djevojkom neće ostati zajedno. U idućoj ga godini očekuje nova veza, a s tom djevojkom će za dvije godine ući u brak i dobiti dvoje djece. Vidim mu posao u struci, a do zime će se zaposliti i početi ozbiljnije raditi.

Što se tiče sporta, tu je već donio određene odluke. On će se i dalje baviti sportom, ali mu to neće biti prioritet. Nailazit će na neke prepreke i na kraju odustati od profesionalnog angažmana. No rekreativno će uvijek biti sportaš. U budućnosti ga vidim ga samostalnog i uspješnog poduzetnika. Sretno.