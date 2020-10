Siraste uši: Osjetite li ponekad smrad zbog nošenja naušnica?

Uzrok ovog neugodnog mirisa je nakupljanje ulja i mrtvih stanica kože, a iskusili su ih gotovo svi s probušenim ušima. Zato je higijena nakita i samog uha vrlo važna

<p>Ako imate probušene uši, velika je vjerojatnost da ste se susreli s pojavom neugodna mirisa koju su neki označili kao 'siraste uši'. Možda niste čuli za to ime, ali miris je prilično prepoznatljiv. Ovaj miris ponekad prate sivkaste naslage na poleđini vaših ušiju, ali ne brinite - to je normalno.</p><p> </p><p>S ovom pojavom susrela se većina ljudi s probušenim ušima. Uzrok je nakupljanje ulja i mrtvih stanica kože. Vaše se tijelo neprestano obnavlja i zamjenjuje stanice kože, a uši mogu biti teže mjesto za čišćenje, što dovodi do nakupljanja mrtvih stanica i ulja - koje se obično stisnu kad se pritisnu na kožu zajedno s naušnicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako nam štete slobodni radikali?</strong></p><p>Ako je vaš piercing noviji, vjerojatnije je da ćete osjetiti miris jer je vaše tijelo još uvijek osjetljivo zbog bušenja. Veće šanse za 'siraste uši' imaju i ljudi koji nikada ne vade naušnice i oni čiji su pirsinzi razvučeni. No, ako i vi imate ovaj problem, ne brinite, jer ga je lako riješiti. Mirisa se možete riješiti vađenjem naušnice, zatim nježnim čišćenjem nakita i mjesta na uhu. Također, pustite uho da ima kratku pauzu od nošenja istog.</p><p>Kako biste u budućnosti smanjili sve mirise, pobrinite se da područje oko ušiju držite čistim i suhim te izbjegavajte nošenje naušnica dulje vrijeme, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/living/3516134/why-your-earring-backs-smell-like-cheese/" target="_blank">The Sun</a>.</p>