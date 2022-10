Situacije koje mogu preplašiti vašeg kućnog ljubimca, a to možda nikad ne biste pomislili

Kućni ljubimci pokazuju strah na različite načine. Najčešći znakovi uključuju zgrčeno držanje, drhtanje, izvijena leđa i spuštene uši prema iza, kaže dr. Carly Fox, viša veterinarka u Medicinskom centru za životinje Schwarzman u SAD-u.

- Iako postoje neki očiti uzročnici tjeskobe kod kućnih ljubimaca, poput grmljavine i vatrometa, postoje i drugi okidači koji znaju biti manje očiti. Zapravo, neke stvari koje bi mogle uplašiti vašeg krznenog prijatelja su predmeti s kojima se susreću u svakodnevnom životu i određene vrste vašeg ponašanja ili drugih ljudi kojima su okruženi - dodala je.

Promjene u rutini

- Iako se može činiti da se ljubimac dobro udomaćio u vašem domu, treba imati na umu da je i dalje osjetljiv na promjene, čak i one manje. To mogu biti, primjerice, okupljanja u vašem domu, dolazak i odlazak gostiju, odlazak na odmor itd. Bilo kakva promjena u rutini može kod ljubimaca izazvati stres, a to pak vodi do negativnih promjena u ponašanju - pojasnila je dr. Fox.

Kako bi se to svelo na najmanju moguću mjeru, ona preporučuje da ljubimac ima svoj tihi kutak u domu u koji se može povući ili pristup sobi u kojoj će se osjećati ugodnije i opuštenije.

- Promjene u rutini trebale bi biti postupne ako je to ikako moguće - kaže ona.

Premještanje namještaja

Iako se vama možda ne čini uznemirujućim, premještanje kauča, odvlačenje stola i slično ponekad izaziva nelagodu kod vašeg ljubimca.

- To zna biti stresno za kućne ljubimce, pa premještanje namještaja treba činiti postepeno i polako, ako je moguće, kako bi ljubimcu dali vremena da se prilagodi. Ista stvar je i sa drugim stvarima koje proizvode buku, a uvodite ih u dom, poput ventilatora ili kuhinjskih pomagala, postepeno ih navikavajte na novi zvuk - savjetuje veterinarka dr. Whitney Miller.

Bučni uređaji

Ni ljudskom uhu nije ugodno slušati glasni blender, usisavač ili sušilo za kosu, a kamoli životinjama čiji sluh je daleko osjetljiviji na zvukove. Dr. Fox kaže da glasni uređaji proizvode uznemirujuće zvukove koji kućne ljubimce mogu dovesti u stanje pripravnosti, jer to doživljavaju kao opasnost.

Osim toga, neki uređaji, poput usisavača, mogu čudno mirisati kućnim ljubimcima, što ponekad pridonosi njihovom osjećaju straha.

Insekti

Kao i ljudi, kućni ljubimci mogu imati fobije od insekata.

- Zvuk koji proizvode muhe i pčele ponekad znaju preplašiti naše kućne ljubimce, natjerati ih da skaču ili grizu po zraku ili čak grizu dijelove vlastitog tijela - kaže dr. Fox.

Ako je vaš ljubimac u prošlosti imao traumu od, primjerice, uboda pčele ili ose, mogao bi se osjećati posebno uplašeno kada se suoči s tim kukcima.

- Postoji nekoliko repelenata protiv insekata sigurnih za kućne ljubimce koji mogu pomoći u odvraćanju štetočina od njih kad vrijeme provode vani - savjetuje dr. Fox.

Glasni glasovi

- Iako su sve životinje različite kada su u pitanju njihovi okidači, neke imaju averziju prema vikanju, čak i kad ton tog vikanja nije ljutit. Stoga pripazite kad navijate za svoj tim tijekom utakmice ili se veselite dolasku gostiju u vaš dom, to može prestrašiti vaše krznene prijatelje - napominje dr. Miller.

Nepoznati predmeti i situacije

Prema dr. Fox, kućni ljubimci znaju biti skeptični prema određenim predmetima, što katkad dovodi do straha i tjeskobe.

- Na primjer, neke mačke skaču u zrak i bježe kad ugledaju krastavac kao i druge nepoznate nepokretne predmete. Ta naizgled pretjerana reakcija vjerojatno je posljedica iznenadne pojave neobičnog predmeta u njihovoj okolini. Krastavci nisu uobičajen predmet za mačke, stoga ih iznenadna pojava u poznatom okruženju može uplašiti - kaže dr. Fox.

Slična situacija je, recimo, i ako pas vidi čovjeka koji nosi ogromnu vreću na biciklu ili gura kolica neobičnog oblika, ili čudno hoda...

Djeca

- Iako nije neuobičajeno da se kućni ljubimci boje neznanaca, oni, također, mogu pokazivati znakove stresa i tjeskobe u blizini djece - kaže dr. Fox.

- To zapravo ovisi o tipu osobnosti vašeg ljubimca, a djeca ih mogu preplašiti kad im prilaze previše naglo, uz mahanje rukama, nagle pokrete i zvukove uzbuđenja. Životinje takvo ponašanje mogu protumačiti kao agresiju. Stoga, moj savjet svim roditeljima je taj da uče djecu kako sigurno i pravilno prilaziti životinji. To je izuzetno važno za sprječavanje potencijalno opasnih interakcija - naglašava ova veterinarka, a prenosi marthastewart.com.

