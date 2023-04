'Skinny' marama: Stiže vrijeme tanašne kreacije koja na nježan način evocira vrijeme hipija

Na otvorene dekoltee, otkopčane košulje, male majice i ostale oskudne stvari ovaj šal dođe kao efektan detalj koji vratu daje boho notu - stilski stiže iz ere hipija i sedamdesetih, no povijesni izvori podsjećaju da su tako nešto nosili i u Starom Egiptu. Naime, u to davno vrijeme tankim su šalovima vratove krasili pripadnici visokog društva, no danas je on tek element kojime se igramo u vlastitom igralištu identiteta.

Hipiji su voljeli krpaste stvari, vrlo mekane materijale i haljine, a ovo je jedan od onih elemenata koji ide svuda, ne samo na vrat. Često su cure nosile tanašne marame u kosi, koju su vezale na šlampavi, kreativan način.

Obavezan modni dodatak bila je lepršava trakica od pamuka, nerijetko napravljena tehnikom patchworka. Nije bilo teško složiti ovako nešto - vrlo jednostavna kreacija mogla je biti od raznih materijala.

Život u skladu s prirodom i otpor konzervatizmu u društvu na tapetu je doveo - reciklažu i ekološki pristup odijevanju, što poznajemo i danas. Naime, raznim vintage stilovima odajemo počast hipijima te ujedno aktivno sudjelujemo u očuvanju prirode.

Jedna od onih koja je na razne načine vezala tanki šal bila je i ikona ljepote tog doba, Bridget Bardot. Bilo je tu raznih ideja, među njima i marama napravljenih od resica ili čak stotina sitnih perli.

Ove ideje donosio je Vogue, u to doba vodeći modni magazin čije su stranice proučavali svi slojevi društva, od hipija do finih bogataša.

S vremenom je tanašni šal ušao u večernju sferu, postaje top element uz haljine od satena i svile. Dame su njime ukrašavale svoje omiljene outfite otvorenih vratova i dekoltea.

Bitan element u ovoj modnoj priči, koji neodoljivo podržava tanke marame su lepršave haljine. Ove komade lako je pronaći u vintage dućanima, možda čak naletite na neki original iz doba hipija. Trenutno su ti retro komadi vrlo traženi, očito ih i dalje boho seniorke otkrivaju u svojim chic ormarima.

Street style scene iz sedamdesetih otkrivaju čitavu raskoš modnih detalja i elemenata koje su cure u to doba nosile. Iako nije bilo popularno i dostupno fotografiranje kao danas, ipak se može pronaći dobra arhiva koja otkriva nekadašnje stilove. Danas se tim scenama inspiriraju dizajneri koji žele približiti taj svijet ležernosti i modne fluidnosti.

U novije doba, kad modni stilisti žele dočarati taj proljetni stil, uglavnom koriste lepršave materijale kojima je fluidnost jedna od najvažnijih karakteristika.

Ovaj je stil odličan izbor za festival, ako planirate skočiti na neki koncert, to je super inspiracija - sve je lepršavo, mekano i fora, prava je to posveta nekadašnjem Woodstocku i sličnim glazbenim događanjima.

