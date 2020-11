Škorpion i ova tri znaka nikako ne mogu 'na zelenu granu' kao par, ali i tu postoje iznimke

Iako njihov odnos može biti prožet sukobima i neslaganjem to ne znače da ne mogu uspostaviti sklad. Ključ uspjeha leži u razumijevanju onoga što ovi znakovi mogu naučiti jedni druge

<p>Ah ti Škorpioni. Ne možemo s njima, ne možemo ni bez njih. Ovaj horoskopski znak zrači neprobojnom moći. Iako bismo mogli biti beskrajno fascinirani tom moći, ne može se svatko nositi s njom. Ovim horoskopskim znakom vlada Pluton - Bog mrtvih i Gospodar podzemlja - i premda ih je njihova intimna povezanost s tamom obdarila nedokučivim darovima, Škorpionova nazočnost je toliko intenzivna da može zastrašiti i najhrabrije od nas.</p><p>Horoskopski znakovi koji se najgore slažu sa Škorpionom su: Blizanci, Lav i Vaga. Međutim, iako njihov odnos može biti prožet sukobima i neslaganjem to ne znače da ne mogu uspostaviti sklad. Ključ uspjeha leži u razumijevanju onoga što ovi znakovi mogu naučiti jedni druge.</p><h2>Blizanci: Potjera koja nikad ne završava</h2><p>Ovi horoskopski znakovi razlikuju se na bezbroj načina. Škorpion želi vezu koja je toliko duboka da se čini kao da ostatak svijeta nestaje kad su zajedno. S druge strane, Blizanci imaju osobnost koja je utemeljena na učenju i druženju s drugima. Škorpionova posesivna priroda može uzrokovati gušenje Blizanaca, dok se oni zbog Blizančeve brzopletosti mogu osjećati nesigurno.</p><h2>Lav: Žestoka borba za moć</h2><p>Kad su Škorpion i Lav u istoj sobi, intenzitet je opipljiv. Ova dva horoskopska znaka neprestano pucaju po šavovima, i premda imaju toliko zajedničke snage, ta snaga često stvara vrtlog u kombinaciji. Dok Škorpionom teče voda, Lav gori vatrom. Ne samo da se njihovi elementi gase, nego njihove tvrdoglave naravi dokazuju da kompromis nikada nije opcija.</p><h2>Vaga: zaljubljena u 'ideju' sreće</h2><p>U početku Vaga i Škorpion mogu osjećati kao da je to ljubav na prvi pogled. Vaga zrači romantikom, a Škorpion ne može, a da ne padne na njihov sjaj ljepote. Škorpionova magnetska tama jednako privlači Vagu. I dok su Vage zaljubljene u ideju 'sretne do kraja života', Škorpion se zadovoljava ničim manje od duboke i nedvosmislene strasti. Međutim, njihova potencijalna propast leži u jednoj velikoj razlici: Škorpion želi otkriti ružnu istinu dok bi Vaga radije plesala oko nje. Zbog toga bi Škorpion na kraju Vagu mogao smatrati plitkom, a ona njega prekomjernim i nadmoćnim, piše<a href="https://www.elitedaily.com/p/these-3-zodiac-signs-are-the-worst-matches-for-scorpio-but-never-say-never-13071606"> Elite Daily</a>.</p>